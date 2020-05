Meghan Markle festeggia il primo compleanno di Archie e sorprende Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle e Harry festeggiano il primo compleanno del figlio Archie che è nato il 6 maggio 2019. Baby Sussex spegne la sua prima candelina lontano dalla bisnonna, la Regina Elisabetta. Ma è stata preparata una sorpresa per zia Kate Middleton.

Infatti, Harry e Meghan da oltre un mese hanno lasciato la Gran Bretagna, prima per il Canada, e ora per Los Angeles dove pare abbiano comprato casa per una cifra da capogiro (vedi il video sopra).

Per festeggiare il compleanno del piccolo Archie, mamma Meghan ha preparato una torta bio, rigorosamente senza zucchero. Come ha rivelato l’esperta di Corte, Katie Nicholl, a OK! magazine, Sua Maestà non è del tutto esclusa dalla vita del nipotino. Infatti, è prevista nel corso della giornata una video-chiamata da Los Angeles, esattamente come è avvenuto per il suo genetliaco, quando Lady Markle l’ha chiamata per farle gli auguri, contro ogni aspettativa.

Se la telefonata alla Sovrana è di dovere (oltre che di piacere), sorpresa delle sorprese: Harry e Meghan hanno in agenda una video-chiamata a William e Kate Middleton, che hanno appena festeggiato i compleanni dei figli, Charlotte e Louis. Nonostante i continui dissapori tra le due coppie, i Sussex desiderano che i cugini mantengano un buon rapporto tra loro. Così Archie riceverà gli auguri dei tre Baby Cambridge.

Dunque, i bambini potrebbero diventare un ponte per far riavvicinare William e Harry e le rispettive consorti. Tra l’altro, secondo indiscrezioni, pare che Lady Markle abbia deciso di seguire l’esempio di Kate, pubblicando nuove foto del figlio per celebrare il suo compleanno, seguendo le stesse modalità della Duchessa di Cambridge.

Mentre Katie Nicholl osserva che i Sussex hanno in agenda l’arrivo di un nuovo bebè. Pare che l’annuncio della dolce attesa sia solo una questione di mesi, ma si dice certa che entro l’anno avverrà, sebbene Harry e Meghan siano molto occupati a ridefinire la loro vita da privati cittadini, con problemi economici annessi.