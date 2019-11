Meghan Markle esclude Kate e lo zio la attacca: “Rancorosa e viziata”

editato in: da

Meghan Markle dimentica Kate Middleton nel giorno del Ringraziamento e lo zio la attacca, svelando nuovi retroscena sulla faida che sta infiammando la Royal Family. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per la duchessa di Sussex che si è sfogata raccontando la sua solitudine e la rabbia per i continui attacchi dei media.

I nemici però non sono solamente fra i tabloid, ma anche all’interno della Royal Family. Se Harry ha ammesso che lui e William ultimamente si sono allontanati, la situazione fra Kate e Meghan non sembra migliorata. A dispetto di alcune fonti che parlavano di un riavvicinamento fra le duchesse, sembra che la Markle sia sempre più lontana dalla Middleton.

A svelarlo è lo zio, l’ultimo parente in ordine di tempo ad attaccare l’ex star di Suits. L’uomo ha rilasciato una lunga intervista a Woman Magazine, in cui ha svelato alcuni retroscena sulla lite fra la nipote e la duchessa di Cambridge. Mike Markle, ex diplomatico, ha raccontato di aver aiutato la nipote a fare un tirocinio presso l’ambasciata americana in Argentina.

“Nonostante il supporto che le abbiamo sempre dato, lei ha scelto di lasciarsi alle spalle la sua famiglia d’origine – ha detto -. E non capisco perché alle sue nozze non abbia invitato tante persone legate alla sua vita, sarebbe stato bello”.

“Suo padre Tom ha passato con lei molto più tempo rispetto agli altri figli – ha aggiunto lo zio Mike parlando di Meghan -, le è stato sempre dietro ogni cosa decidesse di fare. In sostanza è stata viziata. Ecco perché ora ha atteggiamenti prepotenti e si comporta da prima donna”.

Secondo lo zio, all’origine degli attriti fra Meghan e Kate ci sarebbe un rancore che la duchessa prova. “Forse a causa della sua estrazione, di qualcosa legato al passato – ha aggiunto l’uomo -. Lo sento dalle modalità con cui si rapporta con le persone, non solo con i suoi familiari. Su questo punto, possiamo dire che è un po’ immatura”.

Un Natale lontano dalla Regina e un Ringraziamento a porte chiuse con mamma Doria, Archie e Harry: Meghan Markle sta facendo di tutto per allontanarsi da Kate Middleton, ma i tabloid non sembrano disposti a perdonarla.