Meghan Markle è tornata in Canada e Harry è sparito

Meghan Markle è già tornata in Canada a poche ore dall’annuncio del divorzio dalla Corona, lasciando suo marito Harry solo ad affrontare la difficile situazione scatenata dalla loro scelta di separarsi dalla Famiglia Reale.

Come riporta il Daily Mail, i Duchi del Sussex avevano già programmato di fermarsi in Inghilterra il tempo sufficiente a dare l’annuncio. Infatti, il piccolo Archie è rimasto in Canada sotto la supervisione della tata e di Jessica Mulroney, la stilista, miglior amica di Meghan. Non è chiaro se Baby Sussex si trovi a Toronto o nella casa da 10 milioni di sterline che Jessica possiede a Vancouver.

Dunque, Lady Markle ha pensato bene di svignarsela il prima possibile non solo per tornare dal suo bambino, ma anche per evitare la pressione mediatica seguita dalla loro scelta sbalorditiva, lasciando Harry a sbrigarsela da solo.

Dopo la pubblicazione su Instagram dell’annuncio che ha sorpreso il mondo, Meghan se ne è andata. Carlo e William hanno letto il testo del “divorzio” solo 10 minuti prima della condivisione. E la Regina, che aveva proibito ai Sussex di comunicare i loro progetti futuri per programmare al meglio la loro uscita di scena, si è vista costretta a convocare una riunione d’urgenza col figlio e i due nipoti, alla quale Lady Markle non ha preso parte.

Fonti interne a Palazzo hanno rivelato che la Famiglia Reale è furiosa per il comportamento di Harry e Meghan, più che per la loro scelta d’indipendenza. Carlo avrebbe deciso di sospendere il pagamento dello stipendio a Harry immediatamente.

Intanto, dopo la convocazione d’urgenza della Sovrana, di Harry si sono perse le tracce. Secondo indiscrezioni sarebbe in procinto di volare anche lui in Canada o forse è già partito. In ogni caso, il Principe è atteso a un evento a Buckingham Palace il 16 gennaio. Quindi anche se fosse partito, dovrà obbligatoriamente rientrare a Londra tra pochi giorni.

Elisabetta ha chiesto di trovare una soluzione alla crisi, presentando diverse opzioni alla coppia per evitare ulteriori complicazioni che potrebbero seriamente danneggiare la Monarchia, ma il comportamento di Harry e Meghan, considerato irresponsabile da Palazzo, non promette nulla di buono. Soprattutto in considerazione del fatto che anziché affrontare la bufera che loro stessi hanno scatenato, hanno preferito andarsene in silenzio.

Pare che dietro la decisione dei Sussex di divorziare dalla Corona ci sia lo zampino di Oprah Winfrey che ha da sempre sostenuto l’indipendenza della coppia.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Harry avrebbe affermato che la sua salute mentale potrebbe essere a rischio se non viene aiutato nel cambiare la sua posizione a Corte. Ma la serie di richieste dei Duchi ha messo in crisi la Famiglia Reale, tanto che è stato richiesto l’intervento di Priti Patel, home secretary, durante la negoziazione e per garantire la sicurezza di Harry e Meghan senza però gravare sui contribuenti.