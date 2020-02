Meghan Markle e Harry sotto accusa: sfruttano la morte di Diana

editato in: da

Meghan Markle non si è affatto pentita di aver lasciato la Famiglia Reale. Ora può fare e dire quello che vuole e soprattutto incrementare i suoi guadagni senza remore, sfruttando perfino la morte di Lady Diana. E Harry non fa nulla per impedirglielo, anzi pare che condivida appieno la strategia.

Infatti, ha suscitato non poche polemiche il primo discorso pubblico del Principe al di fuori della Corte, durante il quale ha rivelato di essere andato per anni in terapia a causa del trauma subito con la morte della madre, Diana. Per questo intervento al summit organizzato a Miami da JP Morgan, Harry avrebbe guadagnato quasi un milione di euro.

Non male, per le casse dei Sussex che già vedono i primi vantaggi economici della Megxit: una trasferta di lusso a Miami su un jet provato, ospiti di Serena Williams e con confessioni private ottenere un guadagno stratosferico.

La vita canadese di Harry e Meghan ha irritato non poco in Inghilterra. Mentre l’esperto di questioni reali, Piers Morgan, tuona contro la coppia accusandola di sfruttare la morte di Diana per interessi personali.

“Harry non è l’unico ad aver perso un genitore quando era un ragazzo, purtroppo ci sono milioni di persone che hanno vissuto la sua esperienza, compreso me”. Poi l’affondo: “Ma c’è una grande differenza tra parlarne per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di salute mentale legati al dolore e farlo privatamente per una grossa somma di denaro davanti a un gruppo di banchieri super ricchi, magnati, politici e celebrità”.

Morgan si rivolge direttamente a Harry: “Sfruttando commercialmente la morte della madre per guadagnare moltissimi soldi, Harry si sta comportando coerentemente con le sue denunce nei confronti dei media?”. Stando a indiscrezioni, la Regina Elisabetta temeva proprio questo, ossia che dopo la separazione dalla Corona Harry e Meghan potessero rilasciare interviste dietro pagamento rivelando questioni private della Famiglia Reale.

In molti su Twitter concordano con Morgan. Mentre i Sussex cominciano a perdere seriamente la loro popolarità. Presto Meghan avrà ragione a lamentarsi…