Meghan Markle e Harry si vendicano: rivelazioni scottanti sulla Famiglia Reale

editato in: da

Meghan Markle e Harry promettono vendetta con la biografia, il cui titolo è ampiamente significativo, “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” che in italiano suona “Cercando la libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una Famiglia Reale Moderna”.

Il libro, la cui uscita è prevista per l’11 agosto, pare sia ricco di contenuti scottanti da far tremare Buckingham Palace, tanto che l’esperto di faccende reali, Phil Dampier, ha dichiarato a New Idea che il testo sembra essere “una resa dei conti” e “una vendetta” da parte dei Sussex.

È facile immaginare che la Regina Elisabetta, col suo alto senso del dovere e della famiglia, non possa che disprezzare una tale pubblicazione e biasimare i nipoti.

In fondo, la Sovrana è ben consapevole degli effetti che certe rivelazioni sugli affari privati di Buckingham Palace hanno, basti pensare alla famosa intervista di Lady Diana alla BBC dove raccontò dei tradimenti di Carlo. Una confessione però che allora si rivelò un’arma a doppio taglio per la Principessa. Sua Maestà teme forse che possa accadere la stessa cosa a Harry e Meghan.

Ma atteniamoci ai fatti. Sappiamo che la biografia è stata scritta dai giornalisti Catherine Durand e Omid Scobie, quest’ultimo molto vicino a Lady Markle, tanto da rivelare della video-conversazione tra Meg e la Regina per il compleanno di quest’ultima.

Secondo i beninformati, il libro spiegherà i motivi che hanno condotto i Sussex a lasciare la Famiglia Reale e non mancheranno dettagli sul loro turbamento e rabbia per il modo in cui è stata trattata Meghan. L’ex attrice recentemente si è sfogata con degli amici proprio su questa faccenda, sostenendo che se Kate avesse subito quello che ha dovuto subire lei, il Palazzo sarebbe intervenuto per cambiare le cose.

Stando a Dampier, Harry e Meghan insisteranno su questo punto, quasi vendicandosi per quello che – stando a loro- Lady Markle ha dovuto patire durante la sua breve permanenza a Corte.

Secondo l’esperto, la Regina sarà addolorata per questa biografia che “non farà che peggiorare le cose“, nonostante Elisabetta abbia “lasciato aperto le porte”, pronta a riaccogliere i nipoti se solo lo avessero voluto.

Pare che la biografia fosse già pronta un anno fa, nello stesso periodo in cui è nato Archie, il figlio della coppia. Ma la pubblicazione è stata rimandata per i repentini cambiamenti nella vita dei Sussex. Nel frattempo si è consumata la spaccatura tra William e Harry, confermata da quest’ultimo nell’intervista-documentario “Harry & Meghan: An African Journey” che ha portato alla Megxit.

È proprio in questo filmato che Lady Markle ha rotto ogni remora e ha confessato le sue difficoltà a Corte ma soprattutto ha criticato apertamente i media britannici che avrebbero tentato di distruggerla.

Secondo indiscrezioni, prima della rottura definitiva con la Famiglia Reale, Harry avrebbe più volte parlato con la Regina e con suo padre Carlo per denunciare il bullismo subito dalla moglie e per chiedere che venisse modificato il protocollo nel tentativo di proteggerla. Ma pare che gli augusti parenti non abbiano fatto nulla per accontentarlo.

Se tali voci fossero vere, è facile pensare che la biografia non mancherà di accusare Elisabetta e suo figlio di essere stati indifferenti agli appelli di Harry.