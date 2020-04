Meghan Markle e Harry sfruttano il nome di Archie per la loro fondazione

editato in: da

Meghan Markle e Harry hanno annunciato il nome della loro nuova fondazione di beneficenza e hanno sorpreso tutti perché si chiamerà Archiewell, in omaggio a loro figlio, Archie.

Archiewell sarà il nuovo marchio scelto dalla coppia al posto di Royal Sussex, dopo che la Regina ha proibito loro di usarlo come brand della loro impresa. Meghan e marito hanno spiegato il significato segreto di questo nome, derivato dal greco, “arche” significa “pieno di azione” e li avrebbe ispirati anche per il nome di loro figlio.

I Sussex si dicono entusiasti di questo loro progetto che includerà un sito web e la loro charity. In attesa che tutto si metta in moto, Lady Markle e Harry pare si siano concessi una vacanza, durante la quale vedranno di sistemare definitivamente la questione della casa a Malibu. Nel frattempo, hanno dato un calcio al passato, come si suol dire, tagliando ogni ponte con la loro precedente vita, chiudendo persino il vecchio profilo Instagram con milioni di follower.

Ulteriori dettagli sull’organizzazione sono rimandati a causa dell’emergenza sanitaria. La coppia ha dichiarato che: “L’annuncio sarà dato quando i tempi saranno maturi”.

La scelta di comunicare i loro piani finanziari futuri in un momento così delicato ha suscitato non poche critiche. Infatti l’annuncio è arrivato all’indomani del discorso alla Nazione della Regina Elisabetta.

Messi alle strette dal Telegraph che ha mostrato come i documenti per la nuova associazione sono stati depositati in realtà già il mese scorso negli Stati Uniti, Harry e Meghan si sono giustificati affermando che “si sono sentiti costretti” a rivelare i loro piani. Queste dichiarazioni però non sono bastate a smorzare la polemica.

Nonostante le loro buone intenzioni con attività benefiche, volontariato e sforzi per promuovere l’istruzione, Harry e Meghan continuano a sbagliare modalità e tempistiche di comunicazione col risultato di perdere consenso pubblico. Ma anche a minare il loro matrimonio, messo a dura prova da questioni finanziarie e stili di vita non condivisi. Per non parlare dei sacrifici del Principe che ha dovuto lasciare la sua famiglia sola ad affrontare la pandemia.