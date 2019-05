Meghan Markle e Harry: scontro con Kate Middleton e William e presto un altro figlio

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono diventati genitori di Archie da 10 giorni e il loro destino è già segnato.

Secondo le rivelazioni dell’astrologa Jessica Adams, Baby Sussex sarà figlio unico per poco tempo. Infatti, stando a quanto dicono le stelle Meghan e Harry avranno un altro bambino nel 2021-2022. Non sarebbe poi una così grande rivelazione. Se i Duchi del Sussex pianificano le gravidanze come William e Kate Middleton, ogni due anni Meg potrebbe restare incinta.

L’elemento rivoluzionario è che secondo l’astrologa Lady Markle e consorte potrebbero decidere di adottare il secondo bebè, magari dall’Africa, dove svolgono numerose attività benefiche.

Se così fosse, la coppia, che sta già rivelando un atteggiamento anticonvenzionale e insofferente al rigido protocollo di Corte, contribuirà a modernizzare ulteriormente la Monarchia. Le novità però potrebbero rivelarsi dei veri e propri stravolgimenti in grado di minare la stabilità di Buckingham Palace, specialmente quando la Regina Elisabetta non ci sarà più.

Di certo quando William diventerà Re e di conseguenza sua moglie Kate, Regina Consorte, Meghan avrà meno margine d’azione. Oggi la Sovrana le concede molte libertà che di certo Lady Middleton poco tollererà, specialmente se mettono in discussione le sue scelte, come per esempio quelle riguardanti l’educazione dei figli.

Già ora tra i Duchi del Sussex e i Duchi di Cambridge non corre buon sangue. Prima dell’arrivo di Meg, William, Harry e Kate andavano molto d’accordo. Ma l’ex attrice, col suo carattere autoritario e per questo sempre più sola, ha rotto gli equilibri. E il piccolo Archie non sembra aver migliorato la situazione.

Infatti, fonti vicine a Palazzo avrebbero rivelato all’Express che il ritardo con cui Will e Kate hanno conosciuto il nipotino è sintomo che tra i quattro sia in corso una spaccatura insanabile.