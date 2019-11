Meghan Markle e Harry, niente Natale con la Regina: le conseguenze del rifiuto

editato in: da

Ormai è ufficiale: Harry e Meghan Markle non trascorreranno il Natale insieme alla Regina Elisabetta e al resto della Famiglia Reale.

La decisione non è di poco conto e segna un punto di non ritorno tra i Duchi del Sussex e il resto della Corte. Nessuno aveva mai osato tanto come sottolinea l’esperto della Monarchia inglese, Richard Kay che ha esaminato l’impatto di questa scelta rivoluzionaria di Harry e Meghan.

Kay sottolinea che per la prima volta infatti la Famiglia Reale non sarà al completo per Natale. Nemmeno ai tempi dei contrasti tra Carlo e Diana era accaduto. La Principessa triste aveva sempre preso parte alla messa del 25 dicembre a Sandringham. Lo stesso Harry, da quando ha 3 mesi, trascorre il Natale a casa di nonna Elisabetta. L’unica eccezione fu nel 2012 quando prestava servizio militare in Afghanistan.

La Regina considera molto importante che la Famiglia si riunisca almeno per le feste, per dare un senso di coesione ed equilibrio alla Monarchia. L’assenza di Harry e Meghan dunque pesa come un macigno sulle dinamiche di Corte.

Poi c’è anche un aspetto sentimentale. La Sovrana ha 93 anni e suo marito Filippo si avvia verso i 99. Con molta probabilità non ci saranno ancora molte occasioni di festeggiare tutti insieme.

Nemmeno la scusa che Archie, il figlio di Harry e Meghan nato lo scorso maggio, è piccolo e si stancherebbe nel trascorrere la giornata a Palazzo, ha senso. Innanzitutto, perché sia Harry che William a pochi mesi erano presenti all’importante appuntamento. E molto più recentemente i tre figli di Kate Middleton non hanno mai perso l’occasione.

Tra l’altro è molto probabile che i Duchi del Sussex vadano a Los Angeles dalla mamma di lei, Doria Ragland, portandosi ovviamente il piccolo Archie che affronterà un lungo viaggio in aereo, come per altro ha già fatto lo scorso settembre per il tour ufficiale in Sudafrica.

In altri termini, secondo l’esperto di Corte, l’assenza di Harry e Meghan non è in alcun modo giustificabile e potrebbe rivelarsi un boomerang contro di loro, sia alimentando ulteriormente le tensioni con William, Kate e il resto della Famiglia, sia precipitando nell’indice di gradimento presso i sudditi che si vedono in qualche modo snobbati.

Per fortuna, Lady Markle può contare sul sostegno di personalità forti come Hilary Clinton che recentemente l’ha difesa pubblicamente. E stando a quanto riporta il Daily Mail l’ha incontrata segretamente a Frogmore Cottage e la visita è stata molto dolce e calorosa.