Meghan Markle e Harry, macchine da soldi: la verità sulla separazione dalla Corona

“Harry e Meghan? Sono delle macchine da soldi“, così Emanuele Filiberto di Savoia commenta ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la decisione dei Duchi del Sussex di divorziare dalla Famiglia Reale.

Mentre il Daily Mail indaga sulle motivazioni che hanno spinto la coppia a questo passo, tra queste la sofferenza mai sopita di Harry per la morte di Lady Diana. Ma procediamo con ordine.

Emanuele Filiberto ha analizzato la situazione della coppia sostenendo che: “Economicamente hanno molto più da guadagnare essendo fuori dalla Famiglia Reale che dentro. Non dimentichiamo che così sono liberi di fare qualsiasi progetto, so che hanno già registrato un marchio, hanno già due o tre cose. E possono fare anche molto con le fondazioni, fare del bene agli altri”.

Il Principe di Casa Savoia prende le parti di Lady Markle e consorte: “Trovo bello far un passo indietro per andare avanti con la loro vita. E poi non essendo in linea per regnare in Inghilterra si sono detti che forse c’era più da fare al di fuori della Famiglia Reale”. E prosegue: “Li ho incontrati varie volte, li conosco un po’, sono persone molto gentili e perbene, faranno cose fatte bene”.

Al loro posto forse avrebbe fatto lo stesso: “Forse è meglio essere il numero uno nel suo piccolo regno che il numero sei in un grande regno”. Emanuele Filiberto non pensa però che Meghan possa tornare a fare l’attrice. E in effetti pare che la Duchessa del Sussex si stia concentrando su una carriera nella moda. In fondo, ha stile, è già un’influencer in quel campo, ha amiche stiliste, ha curato un servizio per Vogue e pare, stando a quanto riporta il Daily Mail che sia già in trattative con Givenchy, il brand che ha scelto nelle occasioni più importanti, come il suo matrimonio.

Oltre alle questioni economiche e al desiderio di indipendenza, pare che a spingere Harry e Meghan a lasciare la Monarchia ci siano motivazioni personali. Lady Markle non si trova a Corte, non sopporta il protocollo e la rigidità della vita a Palazzo, si sente incompresa, attaccata e isolata. Inoltre, è seriamente preoccupata per la salute mentale del marito che non ha mai superato il trauma per la morte di Lady Diana, quando a 12 anni dovette camminare dietro il feretro della madre davanti a milioni di spettatori.

A rivelarlo è Bryony Gordon, corrispondente del Telegraph, che parlando con Meghan del suo senso di solitudine, delle rinunce per amore ripagate con la gogna, le ha chiesto: “Perché non molli tutto?“. Lei non avrebbe risposto alla domanda, ma dall’espressione del viso ha fatto capire la sua intenzione di allontanarsi dalla Famiglia Reale, insieme a Harry e al figlio Archie.