Meghan Markle e Harry: la premonizione del Principe si è avverata

editato in: da

La separazione di Harry dalla Famiglia Reale e dalla Monarchia britannica non è dipesa solo da Meghan Markle. Sua moglie è stata solo una concausa. Pare che il Principe fin da bambino avesse manifestato il suo desiderio di libertà dagli obblighi imposti dalla sua nascita regale e lo avrebbe confessato a suo fratello maggiore, William.

Con la Megxit Harry ha rinunciato di fatto al suo passato: al ruolo a Corte e al diritto di ereditare il trono – qualora fosse necessario -, ai titoli nobiliari, agli incarichi militari e si è separato dalla sua famiglia, per vivere da cittadino privato con Meghan e Archie, per essere economicamente indipendente da Buckingham Palace e guadagnare da sé (dovrebbe imparare dalla Regina), per non essere costantemente messo sotto pressione dai media. In altre parole, per essere libero e indipendente.

Dopo la Megxit, molti esperti in questioni reali hanno sostenuto che il Principe fosse stato influenzato, se non pilotato, da sua moglie Meghan che avrebbe insistito per rompere i ponti con la Corona e ritornarsene in California, dove finalmente avrebbe potuto fare quello che voleva e comandare a bacchetta il suo staff secondo i propri desideri. In realtà, stando alla testimonianza di Ken Wharfe, un vecchio ufficiale addetto alla sicurezza, riportata da Closer, Harry aveva già deciso tutto da bambino, ad appena 4 anni.

Mentre scortava i figli di Carlo e Diana da Londra a Gloucester, Harry si sarebbe rivolto al fratello maggiore così: “William, tu un giorno sarai Re. Non io, quindi potrò fare tutto quello che vorrò“. Una frase pronunciata con innocenza da bambino che oggi però ha il senso della premonizione. In effetti, Harry ha fatto quello che ha voluto: se ne è andato. Ma ci ha veramente guadagnato? Tra l’altro, secondo altre indiscrezioni le tensioni tra i due fratelli sarebbero nate fin dall’infanzia, quando erano gelosi l’uno dell’altro.

Come riportano diverse fonti vicine ai Sussex, il Principe dopo mesi non ha ancora trovato la sua strada a Los Angeles: “Non può certo andare a fare l’impiegato di banca o trovare un posto da McDonald’s“. Pare sia talmente in crisi da aver contatto Kate Middleton, che per lui è come una sorella, per cercare di riallacciare i rapporti con William.