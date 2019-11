Meghan Markle e Harry in crisi, William preoccupato. I presagi di Diana si avverano

editato in: da

Lady Diana, scomparsa tragicamente nel 1997, ha sempre raccomandato ai suoi figli, William e Harry, di essere uniti, perché solo così avrebbero potuto sopportare la dura vita di Corte e la pressante esposizione mediatica.

Oggi quello che la Principessa temeva di più per i suoi ragazzi si è avverato. I due fratelli sono separati da tensioni e contrasti che al momento sembrano insanabili. Pensare che solo 18 mesi fa, alle nozze di Harry, i due Duchi erano in perfetta sintonia. Cosa è successo in meno di due anni?

L’ingresso nella Famiglia Reale di Meghan Markle ha sicuramente cambiato gli equilibri. I primi contrasti con la cognata, Kate Middleton così diversa da lei, sono arrivati subito, prima ancora del matrimonio. Le due donne hanno cercato di superare la divisione, ma la distanza tra loro è incolmabile. E questo non ha certo favorito i rapporti tra le due coppie.

Meghan, poi, è estranea alle tradizioni della Monarchia britannica. Avrebbe voluto cambiare le cose, ma se si è scontrata con una burocrazia e un protocollo secolari, difficilmente scardinabili. L’arrivo del figlio Archie, lo scorso maggio, ha reso i Sussex ancora più gelosi della loro privacy, portandoli ad atteggiamenti protettivi che sono stati interpretati dai media e dai sudditi quasi come un affronto al popolo.

Lo stress di essere continuamente giudicati e osservati e il difficile passato di Harry dopo la morte della madre hanno fatto il resto. La confessione del figlio minore di Carlo e Diana che ha ammesso i problemi col fratello, ha indotto William a esternare la sua preoccupazione per i Duchi del Sussex e si augura che escano da questo periodo di grave difficoltà. Questo è quanto ha riferito un membro di Kensigton Palace alla BBC.

È raro che gli appartenenti alla Famiglia Reale commentino quanto sta avvenendo al suo interno, ma la crisi di Harry e Meghan rischia di compromette la stabilità della stessa Monarchia, oggi più fragile rispetto al passato, anche in considerazione della Brexit.

La Corte, riporta il Daily Mail, è disperata al pensiero che si possa creare un abisso sempre più profondo con Harry e Meghan. Il Principe ha già fatto terra bruciata coi suoi amici storici che non frequenta più, non risponde nemmeno alle telefonate. Harry avrebbe detto che non si sente più capito da loro.

La situazione sta diventando grave e i presagi di Diana si avverano. Per affrontare il disagio Harry e Meghan hanno deciso di sospendere ogni attività per 6 settimane.