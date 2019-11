Meghan Markle e Harry: il piano segreto per lasciare la Famiglia Reale

editato in: da

Meghan Markle e Harry ormai non nascondono più il loro disagio e secondo fonti vicine a Palazzo, riportate dal magazine New Idea, sarebbero pronti a lasciare la Famiglia Reale.

Il primo passo l’avrebbero già compiuto prendendo la decisione di trascorrere il Natale lontano dalla Regina Elisabetta e dal resto della Corte. Buckingham Palace con un comunicato ufficiale ha confermato che Harry e Meghan “passeranno il Natale con un’altra famiglia”, ossia con Doria Ragland, la mamma della Duchessa che vive a Los Angeles. Anche se non è chiaro se si trasferiranno loro negli Usa o verrà lei a Frogmore Cottage.

In ogni caso, quest’anno non vedremo Kate Middleton e Meghan Markle recarsi fianco a fianco alla messa della mattina di Natale a Sandringham, come vorrebbe la tradizione. La scelta dei Duchi del Sussex è stata ufficializzata dopo la celebrazione del Remembrance Day durante la quale la coppia è apparsa lontana e divisa dal resto della Famiglia Reale, soprattutto da William e Kate. La relazione tra i quattro sarebbe “al minimo storico“.

Stando a quanto rivelato da New Idea: “William pensa che Harry sia molto cambiato da quando ha incontrato Meghan. E i quattro non vanno d’accordo“. Phil Dampier, esperto di questioni reali, ha ammesso che la Regina è molto turbata dalla decisione dei Duchi del Sussex, poiché le feste natalizie sono per lei un momento per riunire la famiglia e appianare gli eventuali contrasti interni.

Il fatto che Harry e Meghan non vogliano prendervi parte, segnerebbe una frattura quasi insanabile e certo a 93 anni la Sovrana non avrebbe voluto assistere a una tale divisione. Continua l’esperto: “Diana avrebbe il cuore spezzato nel vedere i suoi figli così divisi, ogni rottura per sanarsi ha bisogno di veder messo da parte l’orgoglio, ma è difficile che ciò accada. Meghan non è riuscita nemmeno a sanare il rapporto con suo padre“. Molto più difficile riprendere le fila con William e Kate.

Per altro in questa divisione sono coinvolti anche i figli delle coppie. Se quando Meg e Harry erano fidanzati, dichiararono di divertirsi coi nipoti George e Charlotte, figli dei Duchi di Cambridge, pare che ora non si frequentino nemmeno. E il piccolo Archie non potrà giocare coi cuginetti più grandi. Testimonianza di ciò l’indifferenza delle due cognate la scorsa estate alla partita di polo.

Insomma, per i Sussex la vita di Corte si sta rivelando un inferno e pare che progettino una vera e propria fuga da Palazzo, forse trasferendosi definitivamente in California. Anche perché Harry sta soffrendo molto. Secondo i ben informati: “Non è mai stato così infelice“.