Meghan Markle e Harry, bloccato il marchio Royal Sussex

Meghan Markle e Harry hanno appena iniziato la loro nuova vita che già arrivano altri guai. Il marchio “Royal Sussex” è stato bloccato. E la Famiglia Reale cancella i loro souvenir.

I Duchi che si sono divisi dalla Famiglia Reale, rinunciando al titolo di Sua Altezza e allo stipendio della Corona, intendevano lavorare, ossia sfruttare il loro marchio miliardario per una serie di attività commerciali che permetterebbe loro di vivere nel lusso cui sono abituati, affrontare le nuove spese da “liberi cittadini”, potrebbero infatti pagare di tasca propria per la loro sicurezza, e fare della beneficenza sostenendo le loro associazioni no profit.

Il loro progetto, non ancora operativo, ha già subito un colpo d’arresto come riporta il Daily Mail. Il medico australiano Benjamin Worcester infatti è intervenuto legalmente per bloccarlo. Non sono ancora chiare le motivazioni che lo hanno spinto ad agire così, ma è probabile che Meghan e Harry saranno costretti a una battaglia in tribunale.

La coppia ha depositato il marchio nel giugno del 2019. Da procedura vi è un periodo in cui chiunque può rivendicare la proprietà intellettuale previo azione legale. Il termine era previsto per il 20 febbraio, ma sarà esteso fino al 20 marzo in conseguenza dell’esposto di Worcester che ora potrebbe procedere con un reclamo formale, specificando la sua opposizione all’uso del marchio da parte di Harry e Meghan.

I Sussex dunque potrebbero vedere allungarsi i tempi per poter attivare il loro business, che prevede un giro di affari miliardario, oltre a veder lievitare i costi legali.

Mentre Harry e Meghan affrontano i primi ostacoli da liberi cittadini, la Corona ha avviato le procedure di separazione. E queste prevedono il ritiro dei gadget che riguardano il matrimonio dei Duchi. Tempi duri per il Principe e la consorte che con la loro decisione sembravano aver fatto vacillare la Famiglia Reale, ma forse saranno loro a pagare il conto più salato.