Meghan Markle dopo l’addio alla Corona diventa un verbo e riceve 8 milioni per un libro

Dopo l’addio alla Corona, Meghan Markle diventa un verbo e riceve un anticipo di 8 milioni di dollari per un libro. La Royal Family non si è ancora ripresa dalla Megxit, ma la duchessa di Sussex sembra avere le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro e quello di Harry. La decisione di abbandonare il titolo di Altezza Reale e vivere un’esistenza lontano dagli obblighi di Corte ha fatto molto discutere.

Se qualcuno ha criticato aspramente Meghan, colpevole di aver lasciato Kate Middleton e William (ma soprattutto la Regina) da soli a sostenere il peso della monarchia britannica, altri sono certi che l’ex star di Suits abbia preso la decisione giusta. Così tanto che, complice Twitter, il suo nome si è trasformato in un verbo.

To Meghan Markle oggi fra molti inglesi significa “valorizzare sé stesso e la propria salute mentale al punto da lasciare un luogo, una situazione o un ambiente in cui la propria autenticità non è voluta o considerata la benvenuta”. L’idea è venuta a un utente ed è diventata in breve tempo virale grazie anche al The Guardian che ha riportato la notizia.

E mentre in Gran Bretagna si continua a parlare di lei, Meghan è già volata in Canada, pronta a iniziare una nuova vita con Archie e Harry. Dopo il summit di Sandringham con la Regina, la coppia ha accettato di perdere il titolo di Altezze Reali e di raggiungere l’indipendenza finanziaria. Ciò significa che la Markle e il secondogenito di Diana dovranno imparare a sfruttare la loro immagine e sembra che abbiano già iniziato a farlo.

Secondo Tmz i duchi di Sussex avrebbero già in mente un tariffario piuttosto alto. Un breve saluto costerebbe circa 500 mila dollari, mentre un discorso di coppia circa un milione di dollari. Molto più alto il compenso richiesto per la scrittura di un libro che si aggirerebbe intorno a 8 milioni di dollari solo per l’anticipo. Nel frattempo la Markle avrebbe già preso accordi per la sua prima intervista televisiva. Secondo alcune indiscrezioni – in parte confermate dalla conduttrice – sarà presto nello show di Ellen DeGeneres per raccontare la sua verità.