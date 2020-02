Meghan Markle, così ha incastrato Harry con la complicità di sua madre

editato in: da

La vera ragione per cui Harry ha sposato Meghan Markle è che vedrebbe in lei la madre, Lady Diana. Questo è quanto afferma il Dr. Phil, celebre psicologo americano.

In altri termini, Lady Markle è riuscita a incastrare il bel Principe incarnando tutte le caratteristiche che resero unica l’ex moglie di Carlo. Secondo l’esperto Harry ha visto in Meghan il riflesso della madre prematuramente scomparsa e questo lo avrebbe spinto nelle sue braccia.

“Diana era sfacciata, bella e indipendente e Harry ha sposato una donna sfacciata, bella e indipendente”, così ha dichiarato il Dr. Phil a TMZ, sottolineando come il Principe non abbia mai voluto “far parte del gregge e seguirlo come una pecora“. Fuor di metafora, lo psicologo sostiene che Harry non ha mai avuto intenzione di piegarsi alle procedure della Corona e di far parte della struttura macchinosa di Corte.

Harry è uno spirito ribelle come Diana e ha cercato una compagna che fosse come lui indipendente. Solo che Meghan si è spinta troppo oltre e ha spezzato le regole del gioco. O meglio aveva pianificato già prima del matrimonio, come sostiene il Globe, di entrare a far parte della Famiglia Reale, guadagnare in fama e visibilità grazie al suo titolo nobiliare, facendo i propri interessi. Forse però non aveva calcolato che nonostante la sua forza di persuasione e l’appoggio del marito, era impossibile stravolgere il protocollo per fare quello che voleva.

Da qui il passo successivo: il Megxit, la separazione dalla Monarchia, trascinando con sé Harry del quale però pare voglia sbarazzarsi entro 5 anni con un divorzio. Anche se prima potrebbe arrivare un secondo bebè. Stando a quanto riporta New Idea, la Duchessa potrebbe già essere incinta. E le prove starebbero nelle dichiarazioni Misha Noon, una delle sue migliori amiche, che è in dolce attesa per la prima volta, sulla maternità di Meghan.

Dietro tutti questi intrecci ci sarebbe la mamma di Lady Markle, Doria Ragland. Insegnante di yoga che vive a Los Angeles, unica della famiglia di Meg ad aver avuto contatti con Buckingham Palace, che pare abbia appoggiato e consigliato alla figlia di lasciare l’Inghilterra per rifugiarsi in Canada. Harry è stato informato della sua decisione a cose fatte. Pare inoltre che Doria abbia persuaso il Principe a sostenere Meghan in questa fuga, senza invece cercare la conciliazione con la Famiglia Reale.

Se così fosse, allora diventa chiara la tristezza di Harry, per niente convinto a lasciare definitivamente la Corona, e anche le modalità frettolose, con un post su Instagram, con cui i Duchi hanno annunciato la loro separazione dalla Famiglia Reale.

Se Meghan, avesse mai avuto delle incertezze sulla sua uscita di scena, ci ha pensato Doria a farle svanire annullando perfino la volontà di Harry.

Intanto, Piers Morgan dal Daily Mail sottolinea come la popolarità della coppia sia in picchiata e definisce Lady Markle come una “mini royal Kardashian“, sottolineando: “Se Meghan crede di emergere da questa situazione come una nuova Principessa Diana, deve ripensarci seriamente”.