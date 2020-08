editato in: da

Meghan Markle compie 39 anni, ma la Regina si rifiuta di festeggiarla. A pochi giorni dall’uscita di Finding Freedom, la biografia scritta con Harry che ha già fatto infuriare la Sovrana, la duchessa di Sussex celebra un compleanno lontano dalla famiglia reale e dal clamore.

Secondo alcune fonti, l’ex star di Suits avrebbe deciso di organizzare un road trip in onore dei suoi 39 anni. Festeggerà dunque il suo compleanno in auto insieme al marito Harry, alla madre Doria, il figlio Archie e alcune amiche fidate. Nessun party di lusso o post sui social, dove i Sussex sono ormai assenti da diverso tempo, solo un viaggio con gli amici più stretti. Fra loro, in base alle indiscrezioni, ci sarebbe anche Oprah Winfrey, potentissima conduttrice televisiva e produttrice, grande amica di Meghan che la sta aiutando a inserirsi di nuovo nello showbiz di Los Angeles.

Ma come verrà festeggiato il compleanno della Markle a Londra? A quanto pare la Regina avrebbe fatto una scelta radicale, ignorando questa data così importante per Meghan e Harry. Il 4 agosto dunque le campane di Westminster non onoreranno la duchessa, come da tradizione. A spingere la Sovrana a prendere questa decisione sarebbero stati tanti fattori. Prima di tutto il rifiuto della coppia di tornare in Inghilterra per trascorrere qualche mese a Balmoral. Il secondogenito di Diana e l’ex attrice hanno declinato l’invito e da mesi non vedrebbero la famiglia reale. Una situazione che avrebbe danneggiato i rapporti con The Queen e peggiorato la situazione, già molto tesa, con Kate Middleton e William.

A peggiorare la situazione ci sarebbe l’imminente uscita di Finding Freedom, la biografia di Harry e Meghan in cui raccontano la Megxit. Il libro verrà pubblicato l’11 agosto negli Stati Uniti e il 27 in Italia con il titolo Libertà e l’editore HarperCollins Italia. Nelle ultime settimane sono trapelate già alcune indiscrezioni e parti della biografia in cui vengono svelati i segreti dell’addio dei Sussex alla famiglia reale. La scelta di raccontare l’esperienza in un libro non è piaciuta alla Regina Elisabetta, da sempre molto riservata sulle questioni di famiglia, che avrebbe trovato nel compleanno di Meghan l’occasione per lanciare un chiaro messaggio alla coppia.