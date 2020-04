Meghan, nuovo affronto alla Famiglia Reale: Harry abbandona il suo cognome

editato in: da

Osservare le vicende che vedono protagonisti Meghan Markle e il marito Harry è un po’ come guardare una lunga partita a scacchi: i due appaiono sempre più decisi a rispondere con ogni mezzo possibile alle strategie della Famiglia Reale britannica, che sembra mettere loro sempre più paletti.

L’ultima mossa di Meghan e Harry si presenta però come un vero affondo: non bastava il fatto che i due avessero abbandonato ogni royal duty (ovvero ogni obbligo nei confronti della Regina Elisabetta II) e abbandonato l’Inghilterra. Adesso, Harry ha anche deciso di lasciarsi alle spalle qualcosa che ha un peso ben più consistente: il suo cognome.

Stando a quanto portato alla luce dai dati del Daily Mail e dalle recenti inchieste del The Sun, infatti, Harry si sarebbe sbarazzato del nome di famiglia, Mountbatten-Windsor. A dimostrarlo sarebbero i documenti che lo stesso Harry avrebbe usato per il suo nuovo progetto, Travalyst, iniziativa sul turismo sostenibile che sta sponsorizzando.

Per registrare i progressi di Travalyst, Harry avrebbe infatti depositato un modulo in cui non compare il cognome che la Regina Elisabetta II aveva designato, ai tempi del suo matrimonio con il Principe Filippo, per tutti i suoi eredi. Harry si è infatti identificato così: Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex.

Insomma, sì ai titoli reali ancora in suo possesso ma no assoluto al suo retaggio familiare. Un colpo che pare possa non solo impensierire la Regina, ma anche il fratello William, da tempo travolto da emozioni altalenanti che lo vedono preoccupato per il fratello e allo stesso tempo furioso per le sue azioni.

Non è, infatti, la prima volta che Harry rinuncia a una parte di sé che il fratello identifica, invece, come fondamentale: durante uno dei suoi ultimi impegni reali avrebbe infatti rifiutato di farsi chiamare sia Duca che “Mr. Windsor”, dicendo ai suoi assistenti che preferiva invece che lo si chiamasse soltanto Harry, cosa che non aveva reso felici né William né la moglie Kate, che rispettano rigorosamente il protocollo.

Inutile dire che in molti hanno pensato che dietro questa scelta di Harry ci sia lo zampino della moglie Meghan, che pare sempre più decisa a sottolineare quanto la coppia stia bene lontana dalla Famiglia Reale e a tagliare ogni ponte. Ora non resta che capire se questa mossa susciterà una risposta ufficiale o se, ancora una volta, saranno le azioni della Regina o di Kate a portare avanti questa lunga partita fatta di mosse astute e messaggi subliminali.