La Rapunzel del web: una chioma lunghissima che fa impazzire gli uomini

Si chiama Malgorzata Kulczyk, è una 34 polacca trapiantata a Londra ed è divenuta famosa sul web come “Miss Longhair“, grazie alla sua chioma lunga oltre un metro e mezzo, che, a suo dire, fa letteralmente impazzire gli uomini.

Ha raccontato al Daily Mail che molta gente non crede che siano veri. Invece lo sono eccome: Malgorzata non va dal parrucchiere da oltre 5 anni e per avere una chioma così folta e lucente mangia bene, fa vita sana e tanto sport.

Ha raccontato di lavarli tre volte a settimana, di pettinarli ogni giorno in maniera diversa (code, trecce, chignon). Bionda naturale, i suoi capelli hanno assunto una sfumatura rossa grazie a un siero fatto in casa, preparato con una miscela di oli, che applica mezz’ora prima di fare la doccia.

Malgorzata ha anche confessato che i capelli l’hanno resa più attraente, rendendola un oggetto del desiderio agli occhi maschili: “Gli uomini non credono che siano veri. Dicono che sono bellissimi e femminili. Alcuni addirittura si innamorano di me per questo!”.

Ha poi aggiunto che i capelli, pur così lunghi, non influenzano la sua vita. “Li lavo al massimo tre volte a settimana e uso prodotti naturali: qualsiasi cosa con l’olio di cocco, che è il mio preferito”.