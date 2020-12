I look delle feste di Kate Middleton e Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle sono due icone di stile, due persone diverse che hanno saputo sfruttare il loro ruolo e la loro influenza sulle persone per lanciare messaggi importanti, anche attraverso il loro modo di vestire, per avvicinare la monarchia alla gente comune.

Le due duchesse sono sempre state messe a confronto, fin da quando l’ormai moglie di Harry ha fatto il suo ingresso in famiglia. Un confronto costante che potrebbe aver innescato anche qualche rivalità tra le due cognate e che – secondo alcuni – potrebbe essere alla base della successiva rottura anche fra i due figli di Lady D.

Le festività natalizie, poi, sono uno dei momenti dell’anno in cui la Famiglia Reale è al centro dell’attenzione e sia Kate che Meghan hanno sempre avuto i riflettori puntati, con fotografi e magazine di tutto il mondo pronti a cogliere ogni minimo dettaglio dei loro outfit e dei loro comportamenti.

Tradizionalmente, il giorno di Natale è quello in cui i membri della Royal Family fanno la loro sfilata a piedi per recarsi alla messa del 25 dicembre nella cappella vicino la residenza di Sandringham: rito che quest’anno però non si è tenuto a causa del Covid e che comunque delle due duchesse avrebbe visto solo Kate Middleton al fianco di William al seguito della Regina.

Anche lo scorso anno Meghan e Harry non erano presenti, per via della loro decisione di isolarsi per sei settimane in Canada, preludio di quello che poi sarebbe stato un addio definitivo agli impegni di corte.

Negli anni in cui però abbiamo potuto ammirarle, le duchesse di Cambridge e di Sussex hanno sempre sfoggiato look impeccabili. Per il giorno di Natale, Meghan e Kate hanno sempre indossato abiti con gonne sotto il ginocchio e cappotti sagomati, sempre di colori diversi tra loro. Nel 2017, l’anno del debutto di Meghan in famiglia, pur non essendo ancora sposata con Harry, l’ex attrice ha sfoggiato un cappotto a vestaglia color cammello con un copricapo marrone e guanti di pelle abbinati, mentre Kate, allora incinta di Louis portava un cappotto a quadri in stile scozzese sulle tonalità del rosso e del verde e un colbacco nero.

Nel 2018 la moglie di William era fasciata in un cappotto rosso con cappello abbinato, mentre quella di Harry, in dolce attesa del piccolo Archie, portava un capospalla nero aperto a mostrare il pancione e l’abito dello stesso colore. A differenziarle in entrambe le occasioni le scarpe, décolleté per Kate, stivali per Meghan.

Al di là della passerella ufficiale, però, le due donne optano spesso per look più informali. Entrambe ci hanno abituato anche ad outfit decisamente più casual nelle loro foto, come si è potuto vedere anche nelle cartoline di famiglia: la Duchessa di Cambridge, al fianco di William e dei tre figli George, Charlotte e Louis ad Anmer Hall indossava infatti jeans e maglione bordeaux; la Duchessa di Sussex nel ritratto di famiglia ha optato jeans e camicia bianca con le maniche coi risvolti sopra il gomito.

Entrambe, in più occasioni, hanno anche dato una lezione a tutte le donne che le seguono riproponendo abiti già indossati e dimostrando che il riciclo, nella moda, è ormai una pratica assolutamente da seguire per un mondo più sostenibile.