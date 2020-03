Letizia di Spagna: mai così vicina a Felipe dopo la rinuncia all’eredità

editato in: da

La Corona spagnola ha dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata, nelle scorse ore. Re Felipe VI, per far fronte a quanto accaduto, ha preso una decisione difficile. Ma al suo fianco ha sempre avuto la moglie Letizia e la famiglia intera, a dargli il loro supporto.

Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando sono emerse indiscrezioni riguardanti il presunto rapporto economico tra il Re emerito Juan Carlos e la monarchia saudita. Le indagini in corso parlano di una donazione ingente di denaro che attualmente sarebbe stata depositata in due fondazioni che avrebbero come beneficiario, come scrive il quotidiano britannico The Telegraph, proprio Re Felipe VI. Quest’ultimo, venuto a conoscenza della situazione, ha immediatamente preso provvedimenti e, in un discorso che ha tenuto domenica 15 marzo 2020, si è discostato dalle attività del padre.

Rinunciando a qualsiasi patrimonio potrebbe non essere “in consonanza con la legalità o con i criteri di rettitudine e integrità che presiedono all’attività istituzionale e privata e che devono ispirare l’attività della Corona”, Re Felipe VI ha deciso di dire addio all’eredità. Inoltre suo padre non potrà più usufruire dell’indennità che gli spettava – stando ai bilanci della Famiglia Reale, poteva accedere ad un fondo di quasi 200mila euro.

Questi sono dunque momenti particolarmente difficili per Re Felipe VI, che per la prima volta si è trovato a dover dare un taglio netto al suo rapporto con il padre. Per fortuna ha sempre potuto contare sulle persone a lui più care. Letizia di Spagna in primis, la donna che ha sposato e con la quale ha creato una splendida famiglia. Lei è sempre al suo fianco, pronta a supportarlo quando ne ha più bisogno. Il loro è un rapporto davvero fantastico, e ciascuno può contare sull’altro nei momenti di difficoltà.

Ma anche la Regina Sofia, moglie di Juan Carlos e mamma dell’attuale Re, è una presenza importante nella Casa Reale. Sebbene tra lei e Letizia ci siano stati in passato diversi contrasti, in questo momento hanno senza dubbio un obiettivo comune: dare tutto il loro affetto a Felipe, aiutandolo a superare ogni ostacolo. E naturalmente le figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, sono il maggior sostegno morale che il Re potrebbe mai avere.