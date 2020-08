Letizia di Spagna in vacanza con Felipe e le figlie dopo l’addio di Juan Carlos

editato in: da

Dopo diversi trambusti, anche la corte di Spagna ha tirato un sospiro di sollievo: Letizia di Spagna è finalmente in vacanza nell’incantevole isola di Maiorca, insieme al Re Felipe e alle loro due splendide figlie Leonor e Sofia, lasciandosi così l’esilio di Juan Carlos alle spalle.

Il precedente monarca in carica ha annunciato qualche giorno fa l’addio alla famiglia reale e l’allontanamento dalla Spagna per via di alcuni scandali che lo hanno coinvolto. E mentre la famiglia reale ha subito le conseguenze delle azioni dell’ex Re, Juan Carlos si è recato a Santo Domingo in attesa di nuovi aggiornamenti.

Proprio per questo, la vacanza di Letizia e Felipe è stata più che meritata: Palma di Maiorca, per la precisione, è una delle tradizionali tappe estive della famiglia reale per concedersi del meritato riposo.

Eppure, i due monarchi hanno scelto di continuare a occuparsi dei loro impegni ufficiali, incontrando alcune autorità locali per sostenere il turismo, i progetti di interesse sociale e la cultura. Non a caso, l’intera famiglia è attesa lunedì 10agoto a La Almudaina, dove riceveranno il presidente del governo delle Isole Baleari.

Da lì proseguiranno con una visita culturale a Casa Natale al museo Fray Junipero Serra: questo evento della famiglia ha cadenza annuale ed è sempre stato considerato una vera e propria occasione per celebrare l’incantevole territorio e tutto ciò che ha da offrire.

Ad aspettare l’arrivo di Letizia, Felipe e le loro figlie nel fantastico arcipelago delle Baleari c’è la Regina Sofia, unita adesso più che mai con la nuora dopo anni di screzi: una vera e propria vacanza insolita per la Ortiz, che – finora – non aveva avuto un buon rapporto con la suocera.

Di fatti, i loro scontri sono stati spesso pubblici: dal litigio avvenuto durante la celebrazione della Pasqua nel 2018, ai rumours sulle loro discussioni dentro e fuori le mura Reali e le pochissime foto dove vengono ritratte insieme, il loro riavvicinamento era sembrato piuttosto lontano, eppure la Regina e Letizia hanno sorpreso davvero tutti, annunciando perfino – secondo la rivista francese Gala – che presto le due vivranno insieme a Palazzo.

D’altronde, la Regina Sofia ha scelto di non seguire il marito Juan nel suo esilio, preferendo così coltivare il rapporto con le sue nipotine e di tendere la mano alla nuora: sarà questo l’inizio di una nuova era della monarchia spagnola tutta al femminile?