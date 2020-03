Letizia Di Spagna perfetta con pantalone e blazer, e ruba la scena a Brigitte

editato in: da

Ancora una volta tutti gli occhi erano puntati su Letizia di Spagna, che con il suo consueto fascino ha stregato i presenti. Impossibile, per lei, non rubare la scena a Brigitte Macron durante il loro incontro – nonostante anche la First Lady francese fosse davvero bellissima.

Negli ultimi giorni, Letizia e Re Felipe sono stati costretti a rinunciare ad alcuni degli appuntamenti della loro fitta agenda, ma l’incontro con i coniugi Macron ha avuto luogo come previsto. La Regina consorte è volata a Parigi assieme a suo marito in occasione della Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo che si celebra l’11 marzo – la giornata in cui, 15 anni fa, ebbe luogo il terribile attentato di Madrid.

La visita di Letizia di Spagna e di suo marito ha avuto inizio con un incontro presso il Palazzo dell’Eliseo, dove Emmanuel e Brigitte Macron hanno accolto i loro ospiti per pranzo. In seguito si è celebrata la commemorazione, che ha visto Re Felipe e il presidente Macron tenere un discorso alla popolazione nella splendida cornice dell’esplanade du Trocadéro, affiancati entrambi dalle loro mogli. Proprio Letizia e Brigitte sono state al centro dell’attenzione, bellissime ed eleganti come sempre.

Per l’occasione, entrambe hanno optato per un look sobrio e molto classico. La Ortiz ha indossato un tailleur blu scuro con pantalone stretto alle caviglie, abbinandolo ad un top dello stesso colore. La scelta di non puntare sulla solita camicetta è un tocco glamour, uno di quei trucchi di stile che Letizia sembra conoscere alla perfezione. Anche l’idea di indossare un unico colore è senza dubbio quella vincente, anche perché la Regina consorte vi ha abbinato una preziosissima collana di perle che non poteva certo passare inosservata.

Letizia non è solita eccedere con gli accessori – a parte gli orecchini, cui difficilmente rinuncia – ma questa volta ha fatto un’eccezione e ha colpito nel segno: oltre allo splendido collier, ha scelto dei piccoli orecchini rotondi e, naturalmente, il suo inseparabile anello firmato Karen Hallam. Un make up leggero, incentrato particolarmente sugli occhi, e uno chignon spettinato con qualche ciocca ribelle ad addolcire i tratti del suo viso sono state le uniche altre concessioni al suo look così rigoroso.

Anche Brigitte Macron ha optato per un outfit elegante e semplice, puntando su un look bicolore decisamente appropriato per l’occasione. La First Lady francese ha indossato una camicetta bianca con collo perkins e pantaloni skinny neri, abbinati ad un paio di stivali neri firmati Louis Vuitton. Durante la cerimonia all’aperto, Brigitte aveva anche un cappotto nero dal taglio classico, con doppio bottone frontale. Come Letizia, anche lei ha deciso di puntare sullo sguardo con un make up scuro, lasciando i capelli sciolti sulle spalle.