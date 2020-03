Letizia di Spagna, lontana dalle donne della Famiglia Reale: l’ultimatum a Felipe

editato in: da

Ogni famiglia ha i suoi problemi e le Case Reali non fanno eccezione. Le tensioni tra Meghan, Kate e la Regina Elisabetta sono ormai noti a tutti, ma pochi sanno che anche Felipe e Letizia di Spagna devono affrontare questioni che potrebbero rovinare la serenità familiare.

Letizia Ortiz è una donna estremamente apprezzata. Ciò che colpisce, di lei, non è solo il suo aspetto, decisamente magnifico, e i suoi look sempre impeccabili. Dietro i sorrisi e l’eleganza ineccepibile, si nasconde un carattere forte e schietto. La tendenza della Regina a dire sempre ciò che pensa, però, a volte può rappresentare un problema, soprattutto per Felipe.

Il Re di Spagna, infatti, spesso si trova tra due fuochi: sua moglie Letizia e la sua famiglia di origine. La Ortiz, infatti, non è particolarmente amata ne dalla suocera Sofia, né dalla sorella maggiore di Felipe, l’Infanta Cristina di Borbone. Sarà per la velocità con cui l’attuale Regina ha conquistato il cuore dei suoi sudditi?

In ogni caso, le tensioni tra Letizia e la cognata Cristina sono ormai evidenti e non sembrano placarsi. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la Ortiz sia arrivata al limite della sopportazione e stia mettendo alle strette Felipe: “O io o loro”. Il Re, insomma, sarebbe proprio in una posizione scomoda e molti iniziano a chiedersi come deciderà di agire. Sicuramente Felipe sta provando a mediare, ma la soluzione sembra essere lontana.

Una storia già sentita? Le tensioni tra Letizia e Cristina ricordano quelle esistenti tra Meghan Markle e Kate Middleton. Se all’inizio l’antipatia tra le due era stata smentita, con il passare del tempo è diventata sempre più evidente provocando non pochi problemi alla Regina Elisabetta. Le due hanno provato a tenersi lontane e ad evitarsi finché è stato possibile.

La conclusione, però, è nota a tutti: dopo l’ammissione della Markle di non sentirsi a suo agio, lei e il Principe Harry hanno deciso di allontanarsi e di rinunciare al loro ruolo ufficiale di membri della famiglia reale inglese. Cosa succederà in Spagna? Letizia e Cristina riusciranno a riappacificarsi e a trovare un compromesso o la sorella del Re Felipe sarà costretta a restare lontana dalla cognata?