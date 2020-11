Letizia di Spagna, tutti gli hobby che condivide con Felipe e le figlie Leonor e Sofia

editato in: da

Nell’ottemperare ai doveri che il suo ruolo le impone, Letizia di Spagna si divide tra tantissimi appuntamenti ufficiali che occupano gran parte delle sue giornate. Tuttavia riesce sempre a trovare il tempo per dedicarsi ai suoi hobby, molti dei quali la accomuna al marito Felipe e alle figlie, Leonor e Sofia.

La Regina consorte è sempre stata una donna dai mille interessi, e da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale ha deciso di non rinunciare alle sue passioni. Anzi, è riuscita a trasmetterne alcune a coloro che le sono più cari: ad esempio, Re Felipe VI ha imparato ad apprezzare il cinema proprio grazie a sua moglie. Letizia ha sempre amato trascorrere il suo tempo guardando qualche film in famiglia e pare che in casa abbia una videoteca piuttosto ricca di titoli interessanti. Inoltre, ogni volta che può si concede qualche anteprima assieme a Felipe – appuntamenti durante i quali viene spesso fotografata in abiti informali e con un’aria molto rilassata.

Con le figlie condivide invece la passione per il balletto: Letizia ha studiato danza classica per molti anni, quando era giovane, ma vi ha rinunciato quando si è trasferita a Madrid. Un amore che Leonor e Sofia hanno ereditato, dal momento che seguono vari corsi di danza e spesso accompagnano la mamma ad assistere a spettacoli di ballo. A quanto pare, le due Principesse stanno apprendendo da Letizia anche i segreti di bellezza che hanno reso quest’ultima una vera regina di stile.

Che la Ortiz sia una grande appassionata di moda non è certo un segreto. Riesce ad essere splendida in ogni occasione, alternando alla perfezione look eleganti e formali ad outfit più sobri – come quando ha rinunciato ai suoi amatissimi tacchi vertiginosi per scarpe più comode. Leonor e Sofia seguono le orme della mamma, in fatto di stile: da quando hanno iniziato ad essere più presenti agli impegni ufficiali della Famiglia Reale, entrambe hanno mostrato un’eleganza innata e una compostezza davvero incredibile.

Tra le altre passioni di Letizia c’è quella per la musica, in tutte le sue sfaccettature. Che si tratti di un evento a teatro o di un concerto, per lei ogni occasione è buona per ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare a questo hobby. E nel corso degli anni la Regina consorte è stata avvistata mentre partecipava – da sola o in compagnia – a festival musicali o a concerti di artisti quali Alejandro Sanz, Shakira o Bon Jovi.

È poi noto che la Ortiz è sempre molto attenta alla salute e al suo fisico. Per mantenersi in forma, pratica sport con costanza. Ha una palestra in casa e si sottopone quotidianamente a lunghe sessioni di esercizi sotto l’occhio attento del suo personal trainer. D’altronde, i risultati sono evidenti: Letizia ha una silhouette perfetta. E grazie al suo allenamento, non perde occasione per divertirsi in compagnia di suo marito quando si tratta di sciare o di concedersi una partita a tennis.