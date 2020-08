Letizia di Spagna dopo l’addio di Juan Carlos: da nemiche ad alleate con Sofia

editato in: da

C’è aria di cambiamento nella Famiglia Reale spagnola: dopo l’addio di Juan Carlos, Letizia di Spagna e la suocera Sofia avrebbero finalmente sotterrato l’ascia di guerra.

Malgrado gli screzi del passato, Sofia ha deciso di restare al fianco del figlio Felipe e della nuora Letizia: la Regina ha scelto, così, di rimanere a vivere con loro e le nipoti nel Palazzo e, quindi, di non seguire il marito nel suo esilio.

La scelta della Regina, per chi fosse rimasto indietro sugli ultimi fatti di cronaca, è stata presa poco dopo l’allontanamento di Juan Carlos dalla Famiglia Reale per via di alcuni problemi di natura fiscale che lo hanno coinvolto.

Questa, in fondo, non è la prima volta che Sofia prende le distanze dal marito: quando quest’ultimo aveva abdicato, il 18 giugno 2014, la Regina era rimasta in carica, continuando a governare insieme al figlio Felipe, provando a rimediare così al polverone alzatosi a seguito di una serie di scandali che avevano già coinvolto Juan Carlos.

Inoltre, non sarebbe poi così strano se i vizi e le virtù dell’ex monarca avessero spinto Sofia – oramai sola – a cercare il ben volere del figlio e della nuora, mettendo così la parola fine ad anni di incomprensioni e insofferenze con Letizia.

Come sottolineato anche da Gala, rivista di cronaca rosa francese, Letizia e Sofia si sarebbero avvicinate non perché costrette: nonostante il litigio avvenuto durante la celebrazione della Pasqua nel 2018, i rumours sulle loro discussioni dentro e fuori le mura Reali e le pochissime foto dove vengono ritratte insieme, attualmente nuora e suocera sarebbero più unite che mai, pronte a riportare la luce dove fin ora c’è stato il buio. Se così fosse, di fatto, questa rappresenterebbe una vera e propria svolta.

Inoltre, la rivista Gala ha anche annunciato che la Regina Sofia avrebbe recentemente rivalutato Letizia, giudicandola una donna alla quale ispirarsi, poiché molto “intelligente, entusiasta, attenta, sensibile ed esigente con se stessa”.

Ora, comunque, a far risplendere l’immagine della Famiglia Reale di Spagna ci sta pensando Re Felipe, determinato a riconquistare credibilità dopo i fatti che hanno coinvolto il padre, anche se non sono stati ancora annunciati provvedimenti ufficiali per risolvere i problemi causati da Juan Carlos.