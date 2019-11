Leone 2020: oroscopo dell’anno

editato in: da

Ecco cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno del Leone secondo le previsioni di Antonio Capitani

2020: Il lavoro per i Leone

Se siete disoccupati o insoddisfatti del lavoro che svolgete, l’intervento di un amico, di un personaggio ben introdotto, di qualcuno che detiene un certo potere, potrebbe ribaltare le vostre sorti. Ergo: coltivate con garbato spirito di convenienza le vostre frequentazioni. Se siete invece già soddisfatti, potreste guadagnarvi ancora di più la stima dei capi e consolidare la vostra presenza sul mercato, magari agganciando nuovi clienti e portando a casa collaborazioni prestigiose.

I soldi nel 2020 per i Leone

Sebbene le vostre quotazioni lavorative appaiano in deciso rialzo, lo stato delle vostre casse non si profila da urlo. Colpa di investimenti troppo impegnativi? O di spese inderogabili? O di compensi non elevatissimi? Tutto è possibile. Certo, Venere e Marte promettono entrate confortanti dai primi di aprile, ma un po’ di accortezza da parte vostra nell’amministrazione dei budget sarebbe consigliabile.

Come andrà l’amore nel 2020 per i Leone?

Siete single? La vostra vita sociale si profila densa di gente, di incontri. E così, incontra oggi, incontra domani, potreste ritrovarvi all’improvviso nelle spire di una relazione dai toni ludico-appassionati. Se avete già un partner amatissimo, potrete sia approfondire la confidenza a due sia rinnovare proficuamente la complicità e la quotidianità in comune. Se invece il vostro partner vi ha ormai fatto precipitare gli zebedei giù fin sulle rive dell’Eufrate, Saturno e Urano potrebbero farvi prendere una decisione risolutiva