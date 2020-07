Diana, il videomessaggio di Harry nel giorno del suo compleanno

editato in: da

Lady Diana avrebbe compiuto 59 anni questo 1° luglio: l’iconica Principessa viene tutt’ora ricordata dai Diana Awards, riconoscimento per i giovani impegnati in progetti umanitari, che quest’anno sono stati celebrati virtualmente e ai quali ha preso parte anche il Principe Harry con un videomessaggio speciale.

In occasione del compleanno della defunta madre, il Duca di Sussex ha ringraziato tutti i partecipanti anche a nome di suo fratello William, menzionando i vincitori del premio che si sono fatti valere per il loro lavoro. In particolare, Harry è rimasto colpito dal progetto del 24enne James Frater di Londra, impegnato nel contrastare il razzismo nelle università.

Proprio come sua madre Diana, Harry ha molto a cuore le opere benefiche e crede che i giovani abbiano il potere di cambiare il mondo. Per questo motivo, non si è tirato indietro nel voler omaggiare la madre e premiare il vincitore, così si è collegato da Los Angeles e ha registrato il suo videomessaggio:

Sono così incredibilmente orgoglioso di celebrare queste premiazioni in quanto onorano l’eredità di mia madre e tirano fuori il meglio da persone come voi. State tutti facendo un lavoro così incredibile in un momento di grande incertezza, in voi ho trovato il potere e l’ispirazione per lasciare un segno positivo nel mondo. So che mia madre è stata fonte d’ispirazione per molti di voi e posso assicurare che lei avrebbe combattuto al vostro fianco. Come molti di voi, non ha mai preso la via più facile, non ha mai preso quella popolare o quella comoda, ma ha difeso qualcosa e ha difeso le persone che ne avevano bisogno.

Diana ha conquistato un importante posto nel cuore di tutti proprio perché non si è mai voltata indietro quando si è trattato di difendere il prossimo, ed è per questo che il figlio Harry si è sentito profondamente grato e onorato di poter aiutare molti altri benefattori, poiché è ciò che la madre stessa avrebbe fatto.

D’altro canto, nemmeno Harry è mai rimasto con le mani in mano: il Principe è sempre stato in prima linea nel rendere il mondo un posto migliore, e lo testimoniano le sue diverse azioni benefiche portate avanti con la moglie Meghan Markle. A tal proposito, nella clip registrata per i Diana Awards, Harry ha affermato:

Mia moglie ha recentemente affermato che la nostra generazione e quelle che ci hanno preceduto non hanno fatto abbastanza per correggere i torti del passato. Anche a me dispiace. Il razzismo istituzionale non ha posto nelle nostre società, ma è ancora endemico. Il pregiudizio inconscio deve essere riconosciuto senza colpa per creare un mondo migliore per tutti voi giovani.

Le toccanti parole di Harry hanno conquistato tutti, soprattutto per il loro valore: il suo discorso non è risultato importante solo perché proclamato in occasione del compleanno della madre, ma anche perché questo suo gesto ha inglobato tutto ciò per cui la madre Diana ha sempre combattuto, ovvero fare qualcosa di concreto per contrastare le diseguaglianze, mettendo sempre al primo posto i meno fortunati.