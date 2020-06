Lady D, Kristen Stewart sarà la Principessa Diana nel nuovo film “Spencer”

editato in: da

Kristen Stewart sarà la nuova Lady D: secondo l’Hollywood Reporter, la protagonista della famosa saga Twilight interpreterà l’iconica Principessa Diana nel nuovo lungometraggio del regista cileno Pablo Larrain, intitolato Spencer.

Il film, scritto da Steven Knight, si concentrerà sui Royals britannici durante una celebrazione delle feste di Natale nei primi anni ’90 a Sandringham, residenza di campagna della famiglia reale.

In particolare, il personaggio di Diana avrà un ruolo importante nella storia che verrà raccontata, svelando il lato più vulnerabile dell’amata Principessa. A tal proposito, vedremo Kristen Stewart nei panni di Lady D nel delicato momento che ha preceduto la rottura con il Principe Carlo, proprio mentre la giovane donna, già madre di William e Harry, doveva decidere come concludere il suo matrimonio.

La pellicola, prodotta da Juan de Dios Larran, Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster, sarà ufficialmente presentata al Cannes Virtual Market, dove verranno venduti i diritti internazionali di distribuzione. Le riprese, stando a quanto emerso, inizieranno nel 2021.

La storia della Principessa, purtroppo, sappiamo tutti come è finita, eppure il ritorno sul grande schermo di Lady D non sembra stancare nemmeno dopo il chiacchierato film del 2013 Diana – La storia segreta di Lady D, diretto da Oliver Hirschbiegel e con protagonista Naomi Watts.

A fare più scalpore, oltre alla notizia del film in sé, la scelta della protagonista. Come anticipato sopra, infatti, pare che sarà Kristen Stewart a vestire i panni di Lady D stavolta. I fan della eterna Principessa, come emerso sui social, non si sono mostrati molto contenti della scelta fatta dal regista Pablo Larrain, poiché hanno considerato Kristen non adatta ad interpretare questo importante ruolo. Le critiche, dunque, non sono mancate: per gli appassionati, Kristen “è troppo americana” e non presenta dei tratti che ricordano la magnifica Diana.

Il ricordo di Lady Diana è ancora così caro all’immaginario comune che non c’è da stupirsi se la notizia, ancora oggi, attira l’attenzione di tutti. La sua eleganza e la sua classe hanno ispirato intere generazioni, quello che molti si chiedono è: il nuovo progetto renderà giustizia alla Principessa e onore al suo vissuto? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.