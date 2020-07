Lady Diana a 39 anni dalle nozze con Carlo: sarebbe distrutta dalla lite di William e Harry

editato in: da

Lady Diana e Carlo convolarono a nozze il 29 luglio 1981. Il loro fu il primo grande Royal Wedding mediatico del XX secolo. Ma quanto fu spettacolare il matrimonio, tanto fu disastrosa fin da subito la vita coniugale. E oggi un’ombra si stende sui figli di quell’unione, William e Harry.

Allora, 39 anni fa, Diana incantò il mondo con un abito da sposa in taffetà e seta color avorio, adornato da pizzi antichi e con uno strascico lungo ben sette metri, che passò alla storia. Il giro in carrozza, il bacio dal balcone, le damigelle con le coroncine di fiori, la folla esultante, tutto contribuiva a rendere l’atmosfera da favola, favola che ben presto però si trasformò in un incubo.

Come confessò Lady D, già durante la luna di miele si accorse che in quel matrimonio erano in tre. E il terzo incomodo si chiamava Camilla Parker Bowles, oggi moglie di Carlo, perfettamente integrata nella Famiglia Reale come dimostra il titolo militare ereditato dal Principe Filippo, marito di Elisabetta.

Carlo e Diana ebbero due figli, William e Harry. Anche se le malelingue parlano anche di una figlia segreta. Divorziarono nel 1996 e il 31 agosto 1997 la Principessa morì in un tragico incidente a Parigi. Aveva solo 37 anni. La sua eredità è ancora molto forte e la sua memoria è costantemente tenuta viva oltre che dalla gente di tutto il mondo, che l’ha adorata, anche dai suoi figli, oggi in rottura totale.

Chi ha vissuto accanto a lei, sottolinea come Diana fosse preoccupata per i suoi ragazzi e fin da piccoli raccomandava di essere uniti. Per questo ora che i Principi sono arrivati a un punto di non ritorno, separati non solo fisicamente da migliaia di chilometri, Andrew Morton, il biografo ufficiale di Lady D., ha affermato che: “Sarebbe distrutta nel vedere William e Harry litigare così dopo le rivelazioni del nuovo libro sui Sussex”.

Con il libro Finding Freedom, sostiene Morton: “Harry non solo ha bruciato i ponti con la Famiglia Reale, ma ne ha anche seppellito le ceneri”. Nel volume si paragona la situazione di Harry con quella della madre, confrontando le “vipere a Buckingham Palace” di cui parla Harry con “gli uomini grigi” denunciati da Diana. Sottolinea Morton: “Diana sarebbe devastata nell’assistere alla rottura tra i suoi figli“. Era tranquilla nel sapere che William, destinato a salire al trono, avrebbe sempre potuto contare sul sostegno del fratello. Ma le cose sono andate diversamente.

L’esperto continua: “Avevano una relazione speciale. Nessuno può capire il dolore di perdere una madre da ragazzini. Per quanto William e Harry adorino le proprie mogli, né Kate Middleton né Meghan Markle possono davvero sapere come ci si sente”.