La Regina perde milioni e si mette a vendere il gin: lezione a Meghan Markle

Buckingham Palace ha i conti in rosso e la Regina Elisabetta si rimbocca le maniche: mette in vendita il suo gin, prodotto con le erbe del suo giardino e va subito a ruba. Una lezione di economia a Meghan Markle e Harry che, a quanto pare, faticano a trovare un lavoro stabile.

Dubonnet, il gin ufficiale di Buckingham Palace, realizzato con agrumi e 12 erbe raccolte a mano nel giardino del Palazzo, è venduto a 40 sterline (circa 45 euro) alla bottiglia ed è stato introdotto per rimediare alle ingenti perdite, circa 30 milioni di sterline, a causa delle chiusure di tutte le dimore regali, dovute alla pandemia.

Il Fondo per la Collezione Reale ha già avviato la produzione e sarà venduto nei negozi e durante gli eventi ufficiali a Palazzo. Qualcuno ha già avuto modo di assaggiarlo e pare sia di ottima qualità. Nonostante i suoi 42 gradi, il Times l’ha trovato “delicato e floreale”, ma altri lo hanno criticato proprio perché “troppo leggero”.

Buckingham Palace lo pubblicizza come un’ottima bevande estiva da utilizzare per preparare un dissetante gin tonic. La Regina Elisabetta è una appassionata di gin, non rinuncia mai al suo cocktail quotidiano che fa parte della sua dieta da decenni. Un’abitudine che ha ereditato da sua madre e che pare sia un elisir di lunga vita.

Elisabetta, 94 anni, ha dunque trovato il modo di trasformare la sua passione in un business che dovrebbe riportare in verde i conti del Palazzo. Una lezione di economia che la Sovrana indirettamente sta impartendo a Harry e Meghan che da mesi sembrano annaspare a far quadrare il bilancio della loro famiglia. Il Principe, a quanto riportano fonti vicino alla coppia, fatica ad adattarsi alla nuova vita e non sa cosa fare, Meghan ha molteplici idee per la testa, ma non riesce a realizzarle. In conclusione, sono più di tre mesi in California e ancora non sono riusciti nemmeno ad avviare la loro nuova associazione, Archewell. E intanto Harry, sempre più in crisi, pare abbia contattato Kate Middleton per riallacciare i rapporti con la Famiglia Reale. Forse così potrà seguire qualche buon consiglio da sua nonna.