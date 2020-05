Kate Middleton, William si toglie la fede e dichiara guerra a Meghan Markle e Harry

editato in: da

William si toglie la fede delle nozze con Kate Middleton e dichiara guerra a Harry e Meghan Markle. Il primogenito di Lady Diana sembra più deciso che mai a prendere una posizione netta contro il fratello e la cognata. Il tempo delle trattative e dei convenevoli ormai è finito e, come riporta In Touch, William non parlerebbe con Harry da quasi due mesi.

Un tempo lunghissimo per i fratelli che, dopo la tragica morte di Lady D, si erano giurati di difendersi a vicenda e di sostenersi in ogni occasione. Una promessa mantenuta anche con l’ingresso sulla scena di Kate Middleton, ma che invece non è riuscita a resistere all’uragano Meghan. La Markle ha messo a dura prova il rapporto fra William e Harry, scontrandosi prima con Catherine, poi con il fratello di suo marito.

Attualmente Harry e Meghan vivono a Los Angeles dove si sono trasferiti con il piccolo Archie dal Canada. La coppia non ha nessuna intenzione di tornare a Londra e starebbe addirittura progettando di scrivere un libro sulla Megxit. Un vero affronto per la Royal Family che avrebbe fatto infuriare ancora di più William, già provato dalle innumerevoli responsabilità che si è trovato sulle sue spalle dopo l’addio dei Sussex alla Corona.

Nel frattempo i fan dei Cambridge hanno notato un dettaglio molto particolare. In tutti i video postati su Instagram, fra interviste e messaggi alla Nazione, William non indossa la fede nuziale. Una scelta alquanto insolita visto che solo qualche giorno fa la coppia ha celebrato 9 anni di matrimonio. L’assenza del pegno d’amore ha fatto subito pensare a una crisi, mettendo in allarme i fan della Royal Family. A chiarire la situazione però ci ha pensato il tabloid Hello.

Fonti di Corte infatti riferiscono che William avrebbe deciso, in accordo con Kate Middleton, di togliersi la fede semplicemente perché non ama avere dei gioielli. Nessuna crisi con la moglie quindi, ma un’unione che, dopo i contrasti con Harry e Meghan, è diventata ancora più forte. Oggi più che mai i Cambridge sono uniti e pronti a sostenere la Corona, decisi a portare avanti il volere della Regina.