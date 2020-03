Kate Middleton e William infrangono il protocollo in Irlanda: abbracci e selfie

editato in: da

William e Kate Middleton in Irlanda non potrebbero essere più innamorati e il primogenito di Lady Diana rompe il protocollo. Il royal tour dei duchi di Cambridge si è rivelato una sorpresa per i fan della Famiglia Reale. Il motivo? La coppia ha osato fare ciò che prima non aveva nemmeno immaginato e forse è anche merito di Meghan Markle e Harry.

I duchi di Sussex infatti sono stati i primi a infrangere le rigide regole imposte dalla Regina, scambiandosi baci e tenerezze in pubblico. Effusioni che William e Kate non si erano mai concessi e che invece abbiamo visto per la prima volta in Irlanda. D’altronde i due sono reduci da un periodo difficile: prima la presunta crisi che aveva colpito la coppia, con musi lunghi e liti, poi l’addio di Harry e Meghan alla Corona che ha portato sulle loro spalle nuove responsabilità.

Ora che la tempesta è quasi passata, Catherine e William sono più uniti che mai e pronti ad affrontare le difficoltà insieme, ma anche a rompere il protocollo, se necessario. E così in Irlanda ci regalano uno spettacolo mai visto: camminano a braccetto lungo i sentieri, come una coppia qualsiasi, si abbracciano ammirando il mare e nella foto ufficiale postata su Instagram ridono felici.

Ma non è finita qui perché l’atmosfera rilassata che ha accompagnato il tour in Irlanda, ha cambiato non solo il rapporto fra Kate e William, ma anche quello con i fan. Per la prima volta il principe ha deciso di fare qualcosa di inaspettato, qualcosa che solo Harry e Meghan Markle avrebbero osato fare, ha sfidato la Regina. Come? Quando una piccola fan affetta dalla sindrome di Down le ha offerto un mazzolino di fiori, chiedendogli un selfie, William non si è tirato indietro e ha posato per la foto.

La madre della giovane fan, che si chiama Jennifer Malone, ha postato lo scatto su Twitter, complimentandosi con William per la sua gentilezza: “Lui è un ragazzo davvero simpatico”, ha detto, mentre ai microfoni di People ha spiegato: “È stato adorabile con Jennifer”.