Kate e William, come festeggeranno l’anniversario di matrimonio

Otto anni insieme: Kate Middleton e William sono pronti a festeggiare il loro ottavo anniversario di nozze, ricordando il Royal Wedding più amato si sempre, celebrato il 29 aprile 2011.

Sono trascorsi otto anni da quando due milioni di persone seguirono la diretta del matrimonio dell’anno e si emozionarono, ammirando la splendida Catherine Middleton fasciata nel suo abito bianco di Alexander McQueen, mentre sorrideva al suo William, futuro erede al trono. All’epoca tutti gli occhi erano puntati su di loro: lei, commoner conosciuta all’Università in Scozia nata per fare la Regina, lui, primogenito di Diana, sensibile e forte, ma soprattutto innamoratissimo.

Da allora molte cose sono cambiate, ma non l’amore che i duchi di Cambridge nutrono uno per l’altro. La coppia ha avuto ben tre figli: George, che presto compirà sei anni, Charlotte, che ne ha tre, e il piccolo Louis, che ha spento qualche giorno fa la sua prima candelina.

In attesa della nascita di Baby Sussex, il figlio di Meghan Markle ed Harry che si sta facendo attendere, fra gossip, conferme e smentite, tutti gli occhi sono puntati su Kate e William. Come celebreranno l’anniversario di nozze? Negli scorsi anni la coppia non ha mai rinunciato a festeggiare questa data così importante.

Il primo lo celebrarono in un pub, in occasione delle nozze di un’amica, il secondo con una cena romantica. Nel 2014 George era insieme a loro e tornarono a Londra dopo un tour in Australia, mentre l’anno successivo ci fu un piccolo party in piscina. Nel 2016 inviarono una cartolina di ringraziamento ai fan e nel 2017 decisero di organizzare una cena in famiglia, mentre lo scorso anno era nato da poco Louis.

Questa volta cosa faranno i Cambridge per celebrare l’anniversario? Probabilmente William sarà molto stanco, visto che è tornato da poco da un viaggio in Nuova Zelanda che l’ha costretto anche a rinunciare al compleanno di Louis. Per questo motivo fonti di Palazzo affermano che Kate abbia già organizzato una piccola festicciola insieme ai tre figli e ai Middleton. Meghan ed Harry molto probabilmente non ci saranno, visto che hanno già disertato le nozze dell’amico Idris Elba e sono in attesa del piccolo Baby Sussex (che potrebbe essere già nato).