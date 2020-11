Kate Middleton torna in video e conquista tutti con il look low cost

editato in: da

Kate Middleton riprende i suoi impegni in forma virtuale e torna nuovamente in video. Questa volta però non si collega più dal salotto della sua casa di campagna, Anmer Hall nel Norfolk, ma direttamente dall’appartamento 1A di Kensington Palace a Londra.

I Duchi di Cambridge infatti sono rimasti nella capitale britannica, anche perché i figlio più grandi, George e Charlotte stanno andando a scuola.

Dopo aver presenziato alla cerimonia al cenotafio in onore dei soldati caduti, durante la quale ha sfoggiato uno dei suoi incantevoli cappotti neri in stile militare, firmato quest’anno da Catherine Walker, Kate è riapparsa in video in occasione della Remembrance Week. Lei e William hanno parlato con militari in servizio all’estero e con le famiglie di chi ha perso la vita per servire le Forze Armate.

Lady Middleton si è presentata davanti alle telecamere indossando una camicia in seta color avorio, dall’ampio colletto arrotondato nero. In bella vista la spilla coi papaveri rossi, simbolo della associazione benefica Royal British Legion, istituita per ricordare i soldati inglesi caduti nel corso dei due conflitti mondiali ed in generale in tutte le guerre.

La camicia dal gusto vintage e decisamente bon ton è del marchio Ghost e costa 79 sterline, circa 89 euro, cifra che la Duchessa di Cambridge può considerare decisamente vantaggiosa a confronto di altri capi del suo guardaroba. Dalla clip s’intravvede che Kate l’abbina a un paio di pantaloni neri. I capelli sono lasciati sciolti lungo le spalle, tirati dietro le orecchie dalle quali spuntano degli orecchini con perle, ma non sono quelli del potere.

Un look formale quanto basta per incontrare le famiglie dei soldati deceduti. In particolare la Duchessa si è intrattenuta con il piccolo Charlton Taylor, 11 anni, di Rhyl, nel Galles, il cui papà è morto in Afghanistan nel 2010. Il ragazzo ha indossato le medaglie del padre e Kate, che è mamma di 3 bimbi, è rimasta toccata dalla storia di Charlton e lo ha incoraggiato e consolato. “Quelle sono le medaglie di tuo padre? Wow”.

La madre di Charlton ha raccontato a Lady Middleton che suo marito è scomparso quando il bambino aveva solo 10 mesi e gli altri due figli, 11 e 13 anni. L’undicenne ha poi raccontato a Kate che ama guardare le foto e sentir parlare di suo padre. Un’affermazione che ha sorpreso la Duchessa: “Incredibile”.

Una conversazione toccante anche in considerazione del fatto che Kate si trovava seduta nel suo salotto di Kensington Palace, su un divano grigio chiaro, dietro il quale si intravvedevano le foto della sua famiglia, di William e dei suoi tre figli.

Lady Middleton ha gestito l’incontro in modo impeccabile, senza mai perdere il sorriso, senza mai cedere alle emozioni, dato che il suo compito era quello di dimostrare il sostegno della Monarchia alle Forze Armate e ringraziarle per i loro continui sacrifici. Kate dunque padrona delle telecamere se la cava meglio di Meghan Markle.