Kate Middleton sfida William in sala giochi e il look a fiori è sorprendente. I duchi di Cambridge tornano a farsi vedere insieme e, ancora una volta, si mostrano sereni e sorridenti. La coppia ha fatto visita alla sala giochi di Barry Island, una nota località di villeggiatura che si trova nel sud del Galles. Dopo aver lasciato i tre figli a casa, Kate e William si sono divertiti come due giovani innamorati, fra giochi e sfide, senza però vincere nessun premio.

A dispetto delle voci di crisi, i Cambridge sono apparsi più uniti che mai svelando una forte intesa. Risate e sguardi complici hanno caratterizzato la mattinata. Dopo mesi di lockdown, anche William e Kate sembrano avere voglia di normalità. “Le comunità locali stanno riaprendo i battenti – hanno spiegato su Instagram -. L’industria del turismo, qui e in gran parte della Gran Bretagna, lotta contro un’estate tranquilla”. Nel pomeriggio la coppi di reali ha raggiunto la casa di cura Shire Hall che si trova a Cardiff. Con indosso le mascherine e mantenendo le distanze, hanno chiacchierato con gli ospiti della struttura. “E lei chi è? La tua assistente?”, ha scherzato Joan Drew-Smith, 87 anni. “Certo – ha prontamente risposto Kate -. Lo sono stata per molto tempo”.

Pronta a prendere il suo posto accanto a William quando salirà sul trono, Catherine è apparsa come sempre impeccabile. Se in occasione di un evento di beneficienza aveva scelto un abito bianco che la faceva sembrare un angelo, per la sfida in sala giochi ha optato per un vestito ancora più estivo: azzurro e con tanti fiori, abbinato a dei sandali e a una cinta chiara.

Sembrano lontani i mesi in cui la stampa inglese raccontava di una crisi fra Kate e William, provati dai troppi impegni e da gelosie. Oggi i Cambridge sono più uniti che mai, complice anche la Megxit, che li ha portati a collaborare e ad assumersi ancora più responsabilità per sostenere la Regina. La duchessa e il primogenito di Diana hanno scelto di fare fronte comune dopo l’addio di Meghan Markle e Harry alla monarchia, ritrovando l’intesa di un tempo e una complicità che è impossibile non notare.