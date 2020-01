Kate Middleton, rivelazione sulla gravidanza dopo l’addio di Meghan Markle alla Corona

editato in: da

Durante il primo impegno pubblico del 2020, Kate Middleton si è lasciata andare a una rivelazione su una possibile quarta gravidanza.

La Duchessa di Cambridge, splendida con l’abito di Zara che in saldo costa circa 18 euro (GUARDA LE FOTO), si è intrattenuta con un gruppo di bimbi, insieme a suo marito William. Addirittura, ha coccolato la piccola Sorayah Ahmad, di 18 mesi, prendendola in braccio e cantando e ballando “la canzone della banana”.

Un’immagine tenerissima che ha subito fatto venire in mente quanto Kate adori fare la mamma, oltre alle voci pressanti che vogliono Lady Middleton incinta entro quest’anno. Però, a dissolvere ogni dubbio su una futura gravidanza ci pensa direttamente la Duchessa. Alla domanda di una persona presente all’incontro al Bradford Khidmat Centre, Kate ha rivelato: “Non penso che William voglia un altro figlio”.

Dunque, difficilmente avremo l’annuncio di un nuovo Royal Baby per il 2020. A maggior ragione in considerazione di quanto è accaduto alla Famiglia Reale col divorzio di Harry e Meghan dalla Corona. Con Lady Markle che già si è scatenata in Canada, visitando più di una associazione a sostegno delle donne, senza alcun riguardo del protocollo e senza considerare la volontà di Sua Maestà, facendo semplicemente quello che le va.

Il Duca di Cambridge non solo sarà assorbito dall’emergenza creata dal fratello e della cognata, ma anche dovrà assumere nuovi doveri all’interno della Monarchia che prima erano assolti dai Sussex. Dunque, non avrà molto tempo da dedicare a un quarto neonato. E se già prima del megxit, non era troppo convinto di diventare di nuovo padre, adesso pare non ci pensi proprio.

Quello che comunque sembra chiaro è che William e Kate, almeno in pubblico, vogliono dare l’immagine di una coppia serena e tranquilla, lontana dai tormenti di Harry e Meghan. E per nulla in crisi, nonostante il gesto scontroso che prima di Natale Lady Middleton ha riservato al marito.