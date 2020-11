Kate Middleton e la Regina Elisabetta: sfida sulle decorazioni natalizie

editato in: da

Kate Middleton e la Regina Elisabetta si sfidano in occasione del Natale, fra decorazioni strepitose e tradizioni. The Queen è legatissima alle festività natalizie, un momento in cui riunisce tutta la famiglia reale e si rivolge ai sudditi con il suo tradizionale discorso. Precisa e inflessibile, Elisabetta non lascia nulla al caso. In ogni residenza reale infatti ci sono giganteschi alberi addobbati a festa e decorazioni speciali.

Nel castello di Windsor l’albero di Natale viene allestito nella Crimson Drawing Room, il salotto della Sovrana che offre una vista meravigliosa sulla campagna del Berkshire. The Palace of Holyroodhouse, residenza scozzese della Regina viene invece decorata con ghirlande di fiori e frutta che si accordano con i soffitti del 17esimo secolo. L’atmosfera è magica anche a Kensington Palace, dove Kate Middleton fa decorare un albero di Natale gigantesco, per la gioia dei figli George, Charlotte e Louis. Nel corso degli anni fra la nonna di William e la duchessa di Cambridge sarebbe nata una vera e propria sfida sul terreno delle decorazioni natalizie, fra ghirlande, lucine e palline colorate.

Dal 1988, la Regina riunisce a Sandringham, nel Norflok, tutta la Royal Family. Quest’anno però la riunione di famiglia potrebbe saltare a causa dell’emergenza sanitaria. Di certo Meghan Markle e Harry non ci saranno, anche se, secondo alcune indiscrezioni, la Regina li avrebbe invitati a tornare in Inghilterra per risolvere i problemi di famiglia. A rendere la situazione ancora più complicata la rivolta dei dipendenti che si sarebbero ribellati per paura di rimanere isolati. Da mesi infatti la Sovrana, per paura di essere contagiata, vive in quella che è stata definita la “Royal Covid bubble”, quasi del tutto isolata e con pochissimi valletti, camerieri e cuochi.

Il Natale a Sandringham dunque costringerebbe i dipendenti a trascorrere le feste lontane dai propri cari. Per questo motivo Elisabetta potrebbe spostare i festeggiamenti a Windsor. Il pranzo di Natale, secondo alcune indiscrezioni, sarà solo con Carlo e Camilla Parker Bowles, mentre Kate e William, con i tre figli, avrebbero già scelto di restare nella tenuta di Amner Hall. Di sicuro la Regina non prenderà parte, come accade ogni anno, alla messa nella chiesa di St Mary Magdalene. Il motivo? Il primo ministro Boris Johnson le avrebbe chiesto di evitare gli assembramenti che inevitabilmente si creerebbero durante il percorso fatto dalla Famiglia Reale.