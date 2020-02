Kate Middleton preoccupata per Harry e spunta la lettera segreta di Diana

editato in: da

Kate Middleton è sempre più preoccupata per Harry, mentre spunta una lettera segreta di Lady Diana. Il secondogenito di Diana è ormai volato in Canada con Meghan Markle, ma il suo futuro è incerto. A subire maggiormente le conseguenze dell’addio dei Sussex alla Corona è stata senza dubbio Catherine, che a causa della fuga dei cognati dovrà assumersi più responsabilità insieme a William.

I sudditi sono in ansia per lei, apparsa nelle ultime uscite pubbliche sorridente, ma visibilmente stanca. Chi la conosce afferma che lavorerebbe oltre 18 ore al giorno e non riuscirebbe più a dormire. A causare l’insonnia di Kate, come rivela l’Us Weekly, sarebbe soprattutto Harry. La Middleton e il fratello del marito hanno sempre avuto un ottimo rapporto.

Quando la futura duchessa di Cambridge si è fidanzata con William, è stato lui il primo ad accoglierla nella Royal Family, a spiegarle le regole di Corte e a consentirle di ambientarsi. Un legame profondo che è stato logorato dall’arrivo di Meghan Markle. I due si sono allontanati sempre di più da quando lui si è sposato e ora la distanza sarebbe incolmabile.

“Vorrebbe parlare con Harry – ha raccontato una fonte -. Ha paura però di non aver più sue notizie e teme che non potrà contare più sul suo appoggio”. E mentre a Kensington Palace la tensione sale, con Kate e William ancora sconvolti per l’addio di Harry, spunta una lettera segreta di Lady Diana.

A renderla pubblica Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa, ma soprattutto suo confidente e amico. “Amo i miei ragazzi da morire – si legge nella missiva scritta da Lady D nella sua calligrafia elegante -. E spero che i semi che ho piantato crescano. E diano la forza, la conoscenza e la stabilità necessarie”.

La lettera, custodita per anni da Burrell, venne scritta da Diana poco prima della sua tragica morte. Una fine drammatica, arrivata alla fine di agosto 1997 a Parigi, mentre si trovava con Dodi Al-Fayed.