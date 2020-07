Kate Middleton preoccupata per Harry: il monito su Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton era preoccupata per Harry, come tutta la Famiglia Reale, e gli avrebbe sconsigliato di sposare Meghan Markle. Questo è quanto emerge dal libro Royal at War, che promette rivelazioni scottanti sulla Corte britannica.

I giornalisti Dylan Howard e Andy Tillett, autori del volume, rivelano che Kate avrebbe esortato Harry a procedere con calma e a rinviare il matrimonio per permettere a Meghan di integrarsi nella Famiglia Reale. “Ci vuole tempo, cura e dedizione“, avrebbe suggerito Lady Middleton al cognato. Harry e Kate, prima dell’arrivo della Markle, erano molto uniti e andavano perfettamente d’accordo. Lui l’aveva definita la sorella maggiore che non aveva mai avuto. Finalmente una giovane figura femminile cui fare riferimento, dopo la morte di sua madre, Lady Diana.

I rapporti però si sono deteriorati con l’ingresso di Meghan. Kate e Lady Markle, troppo diverse, non si sono mai intese. E i primi contrasti tra le due emersero già durante il Royal Wedding. È emerso infatti che litigarono per un paio di calze da far indossare alle damigelle della sposa, tra cui c’era Charlotte, figlia di William e Kate. Successivamente le cose sono peggiorate, fino ad arrivare alla frattura totale, dopo il trasferimento di Harry e Meghan a Los Angeles. Anche se si vocifera che i Duchi di Cambridge potrebbero andare nella città californiana per trovare un punto d’incontro coi Sussex.

Ma a separare le due coppie, non furono solo le incomprensioni tra Kate e Meghan. Il libro Royal at War riporta che le tensioni tra William e Harry nacquero subito dopo il matrimonio con la Markle a causa delle spese eccessive e incontrollate dei Sussex. In pratica Will avrebbe rimproverato il fratello minore di sperperare il suo patrimonio. Nel volume vengono riportate alcune di queste spese, come le 6mila sterline per sedute di agopuntura o il weekend extra lusso da 33mila sterline.

Anche William, come Kate, era preoccupato per Harry e per la sua fretta di sposare Meghan. Pare che abbia chiesto al fratello di riflettere bene sulle nozze. “È quella giusta?”, gli avrebbe domandato. Harry però si è risentito da tanta insistenza e questo lo ha allontanato da Will. Gli autori insistono sul fatto che il Principe fosse attratto dalla determinazione e dall’ambizione della Markle. “Inconsciamente stava cercando una figura per sostituire la madre così crudelmente strappata a lui in tenera età”.

Royal at War sottolinea anche la gaffe commessa da Meghan al matrimonio di Eugenia di York, quando senza rispettare alcun protocollo annunciò alla Famiglia Reale di essere incinta, con grande imbarazzo di suo marito. Oltre ad aver fatto infuriare la sposa e sua madre, Sarah Ferguson, per aver rubato la scena.