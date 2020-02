Meghan Markle sorride, ma le conseguenze per Kate Middleton sono terribili

editato in: da

“Troppo magra e stanca”: Kate Middleton preoccupa i sudditi inglesi che si interrogano sulla sua salute dopo l’uscita di scena di Meghan Markle e Harry. I duchi di Sussex hanno ormai raggiunto il Canada per iniziare una nuova vita, lasciando incombenze e impegni che riguardano la famiglia reale sulle spalle di Catherine e William.

La Regina Elisabetta II dopo il summit di Sandringham ha regalato a un nipote la libertà, ma ha anche chiesto a Kate di assumersi maggiori responsabilità. Il primo passo è stata l’organizzazione di un party a Buckingham Palace, segno che la Sovrana ha intenzione di affidarsi sempre di più ai duchi di Cambridge.

E mentre Meghan e Harry si godono la vita in Canada con il piccolo Archie, sembra che Kate Middleton stia iniziando a subire il peso dello stress. Un’agenda fitta di impegni, la necessità di essere sempre perfetta e impeccabile, starebbero causando alla duchessa numerosi problemi. Nelle ultime uscite pubbliche la moglie di William è apparsa sorridente, ma in molti sono convinti che dietro la facciata si nasconda un profondo disagio.

Una fonte di Palazzo ha riferito all’US Weekly che Kate non riesce a dormire bene la notte e che ha spesso attacchi d’ansia, questo l’avrebbe portata a perdere molti chili. La Middleton sarebbe dimagrita dopo l’annuncio di Meghan e Harry, anche a causa dell’eccessivo lavoro visto che è impegnata per circa 18 ore al giorno.

“Kate è nel panico e ha avuto attacchi di ansia – ha spiegato l’insider -. Ha a malapena il tempo di riposare e quando cerca di dormire, la sua mente corre costantemente. Ha già perso diversi chili ed è troppo magra. E ora è davvero preoccupata per come gestirà il carico di lavoro extra conciliandola con la sua vita familiare”.

A preoccupare la Middleton sarebbero i troppi impegni ufficiali in agenda e la necessità di trascorrere del tempo con i figli George, Charlotte e Louis. Se l’addio alla Corona di Meghan e Harry è stato un duro colpo per la Regina, quella che ne ha sofferto di più è senza dubbio Kate. Non a caso una fonte riferisce che “non potrebbero essere più distanti”, parlando di nervosismi e rancori che ancora pervadono la Royal Family.