Kate Middleton e Meghan Markle riunite dalla Regina per una “terapia di gruppo”

La Regina sarebbe pronta a riunire Kate Middleton e Meghan Markle per una “terapia di gruppo”. A svelarlo è il magazine New Idea, secondo cui la Sovrana avrebbe deciso di prendere in mano la situazione e mettere fine alle controversie che hanno diviso la Royal Family. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la famiglia reale che ha dovuto fare i conti con la Megxit, ma anche con il Coronavirus che ha colpito prima Carlo, poi William (in questo caso però la malattia è stata tenuta segreta).

I Cambridge e i Sussex sono ormai su due fronti opposti, divisi dall’Oceano e da un astio che non sembra destinato a finire. Harry e Meghan Markle si sono trasferiti negli Stati Uniti e il principe avrebbe interrotto i rapporti non solo con William e Kate Middleton, ma anche con gli amatissimi nipoti, Charlotte e George. Le dichiarazioni dell’ex star di Suits alla vigilia del voto americano avrebbero fatto infuriare ancora di più la famiglia reale, creando una vera e propria spaccatura.

Ma ora la Regina, a 94 anni, avrebbe deciso di sistemare le cose e riportare la pace nella Royal Family. Il suo asso nella manica sarebbe la terapia di gruppo. La Sovrana avrebbe quindi convocato una “riunione d’emergenza” in occasione delle vacanze di Natale. L’obiettivo? Smorzare le tensioni e ritrovare l’unità. La Sovrana avrebbe richiesto la presenza degli figlio Carlo e di Camilla Parker Bowles, come pure di William e Harry, in compagnia di Kate Middleton e Meghan Markle. Il desiderio della Sovrana è che la famiglia accetti di sottoporsi a una “terapia di gruppo” per risolvere i problemi. Si sarebbe quindi rivolta ad alcuni specialisti.

“Elisabetta non è convinta che Carlo, i Sussex e i Cambridge siano in grado di risolvere da soli le loro divergenze, quindi pensa che sia arrivato il momento di un aiuto professionale – ha spiegato una fonte -. Il fatto che lei stessa, nonostante la sua età, prenda in considerazione come possibile rimedio una seduta di consulenza familiare, fa capire come le situazione in casa Windsor non sia semplice”. Presto dunque, grazie alla Regia, si potrebbe verificare il tanto temuto faccia a faccia fra Kate Middleton e Meghan Markle.