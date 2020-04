Kate Middleton, tensioni con Beatrice di York. Ed Harry vuole tornare in Inghilterra con Meghan

editato in: da

Spunta una lite fra Kate Middleton e Beatrice di York, mentre Harry sarebbe pronto a tornare in Inghilterra con Meghan Markle. I Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti da pochissimi mesi, convinti di cambiare vita, ma avrebbero già cambiato idea.

Secondo quanto svela il tabloid Star, Harry era convinto che avrebbe amato la vita a Los Angeles, ma le cose non stanno andando come aveva sperato. Dopo la Megxit il principe sarebbe in cerca del suo posto nel mondo e sentirebbe la mancanza della sua famiglia. Non solo: il trasferimento avrebbe causato tensioni e liti con Meghan Markle, spingendolo a chiedere alla moglie di tornare in Inghilterra. Le possibilità di un ritorno, secondo quanto confessato da fonti vicine alla coppia, sarebbero concrete.

Nel frattempo spuntano nuovi retroscena sul rapporto fra Kate Middleton ed Eugenia e Beatrice di York, le cugine di William e Harry. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da New Idea, i rapporti fra Catherine e le due donne sarebbero tutt’altro che ottimi. I contrasti risalirebbero addirittura a diversi anni fa quando la duchessa di Cambridge organizzò un party di beneficienza dimenticandosi di comunicare l’outfit a Beatrice.

La nipote della Regina, arrivata alla festa senza il look giusto, si infuriò moltissimo, arrivando persino a piangere. Da quel momento fra Kate e le due sorelle York sarebbe iniziata una guerra senza esclusione di colpi. Dopo l’affronto della Middleton, Beatrice ed Eugenia si sarebbero vendicate su Pippa, rifiutandosi di farla sedere accanto a loro durante un evento di beneficenza.

Una lotta interna alla Royal Family che sarebbe continuata anche con l’arrivo di Meghan. Come è noto l’ex star di Suits si è scontrata più volte con Kate Middleton e la faida fra le cognate sarebbe stato fra i motivi dell’allontanamento fra Harry e William. Dopo l’addio della Markle, Catherine ha assunto sempre più potere, superando anche Beatrice ed Eugenia. Il ritorno dei Sussex a Londra potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola e modificare gli equilibri. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.