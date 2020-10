Kate Middleton, la dolce sorpresa dei figli che ha intenerito tutti su Twitter

editato in: da

Kate Middleton e William coinvolgono sempre più i figli, George, Charlotte e Louis, negli impegni di Corte. Dopo le interviste che i piccoli hanno rilasciato a Sir David Attenborough per il suo film-documentario green in cui hanno parlato per la prima volta in pubblico (guarda il video in alto), ora si prodigano per i veterani di guerra.

Mamma Kate e papà William hanno condiviso sul loro profilo Twitter i dolcetti che i tre Royal Baby hanno aiutato a preparare. Si tratta di deliziosi cupcake decorati con i papaveri rossi di zucchero, emblema della Royal British Legion, da distribuire ai residenti delle case di cura vicino alla loro casa di Anmer Hall, nel Norfolk.

George, Charlotte e Louis hanno dimostrato di avere grandi capacità culinarie e di essere molto creativi. In questo modo, insieme a Kate e William hanno contribuito alla raccolta fondi per le forze armate britanniche. La foto dei dolcetti ha intenerito tutti e le tortine sembrano davvero appetitose. È evidente che dietro c’è l’intervento di un pastry-chef esperto, ma anche i piccoli Cambridge hanno fatto la loro parte. Chissà se anche la nuova governante, per la quale Lady Middleton ha pubblicato un annuncio, verrà coinvolta in attività di questo genere.

In ogni caso, da un po’ di mesi a questa parte William e Kate cercano di rendere partecipi i loro figli alle attività, quelle più adatte a loro ovviamente, della Monarchia. È un modo per preparare i tre fratelli, e in particolare il maggiore George, al loro futuro ruolo a Corte.

I Duchi di Cambridge hanno coinvolto i figli durante il lockdown nell’omaggio al personale ospedaliero in prima linea contro la pandemia e nell’attività di volontariato per distribuire alimenti alle persone bisognose. Nonostante la tenera età, George ha solo 7 anni, Charlotte 5 e Louis appena 2, non si limitano più ad accompagnare i genitori in tour di Stato o ad eventi di Palazzo, ma contribuiscono anche loro ai doveri di Corte.

Così, i Royal Baby hanno trascorso un’intera giornata a impastare e infornare cupcake da distribuire in una casa di riposo nel Norfolk.

A novembre alcuni membri senior della Famiglia Reale parteciperanno al Cenotafio per deporre corone in memoria dei caduti di guerra. Quest’anno la cerimonia si svolgerà in formato ridotto a causa dell’emergenza sanitaria. Nel 2019 William e Harry erano l’uno accanto all’altro per rendere omaggio a chi ha perso la vita in guerra, malgrado già circolassero voci sulla faida tra loro.

Come è stato reso noto, Harry diserterà la cerimonia quest’anno. Mentre dovrebbero essere presenti Kate Middleton, William, Carlo e Camilla, la Principessa Anna e la Regina Elisabetta che si affaccerà al balcone del Foreign Office.