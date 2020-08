editato in: da

Kate Middleton incanta con il look in bianco e oscura Meghan Markle. Mentre la cognata era impegnata a festeggiare il suo 39esimo compleanno negli Stati Uniti, in Inghilterra la duchessa di Cambridge si è mostrata di nuovo in pubblico. Impeccabile e splendida, Kate ha sfoggiato un look che la faceva sembrare un angelo, total white e perfetto per il suo fisico slanciato.

Instancabile e pronta ad accorrere in aiuto della Regina, ormai da mesi Kate si è assunta compiti sempre più importanti all’interno della Royal Family. Dopo una breve vacanza con William e i tre figli, George, Charlotte e Louis, la duchessa di Cambridge ha partecipato a un evento di beneficenza, aiutando a preparare i pacchi destinati ai bambini di alcune famiglie bisognose.

Kate si è presentata nella sede della Baby Basics di Sheffield con i guanti e una mascherina con motivo floreale, pronta a darsi da fare. Ha impacchettato i beni donati da marchi prestigiosi e, ancora una volta, si è mostrata sorridente e positiva. Splendido il suo look, estivo e fresco. Per l’occasione infatti la Middleton ha indossato un abito firmato Suzannah abbinato alla mascherina creata da Amaia London. Per completare il suo outfit la duchessa ha indossato le scarpe di Tabitha Simmons.

Le foto dell’evento arrivano a poche ore dal compleanno di Meghan Markle. A sorpresa la famiglia reale ha deciso di mettere da parte turbolenze e problemi per fare gli auguri alla duchessa di Sussex. Non solo la Regina e Carlo, anche Kate Middleton ha postato su Instagram uno scatto in cui, insieme a William, augurava buon compleanno alla cognata. Un gesto che ha stupito tutti, considerando i contrasti che ci sono stati fra le due in passato.

Meghan e Kate, d’altronde, non si vedono da mesi. L’ex star di Suits si è rifiutata di tornare a Londra insieme a Harry, sia dopo aver scoperto la positività di Carlo al Coronavirus, sia dopo aver ricevuto l’invito della Regina in persona. La coppia è decisa a iniziare una nuova vita a Los Angeles dove la Markle sta riprendendo in mano la carriera, lasciata in sospeso prima delle nozze, mentre Harry sta cercando di ricostruire un’esistenza non più all’ombra della Royal Family.