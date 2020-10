Kate Middleton incanta con la giacca da 1.373 euro: svelato il mistero della fuga segreta

editato in: da

Kate Middelton questa volta supera se stessa in fatto di look: il blazer nero indossato durante la visita al Museo di Storia Naturale è un capolavoro in fatto di eleganza. Attraverso un video condiviso su Twitter la Duchessa di Cambridge ha svelato poi il mistero della sua fuga segreta da Buckingham Palace.

Infatti, mercoledì 7 ottobre Kate aveva lasciato furtivamente il Palazzo dopo l’incontro con il Presidente ucraino e sua moglie, facendo le veci della Regina Elisabetta assieme a William. Solo qualche giorno dopo si era saputo che Lady Middleton si era recata in gran segreto al Museo di Storia Naturale, di cui è patrona. In molti si sono incuriositi per questa visita non annunciata dall’agenda ufficiale della Duchessa, tanto che nessuna foto dell’evento è stata pubblicata. Si era pensato che si trattasse di una riunione in forma privata sull’andamento dell’Istituzione, ma in realtà non è così.

A rivelare il motivo di quella visita misteriosa è la stessa Kate che dal profilo Twitter ufficiale ha condiviso un video girato proprio al Museo dove annuncia la cerimonia di premiazione virtuale per martedì 13 ottobre al miglior fotografo naturalista dell’anno.

Kate si è presentata davanti alle telecamere con un meraviglioso look total black dove il pezzo forte è un elegantissimo blazer dai risvolti in raso, firmato Alexander McQueen, il brand inglese che la Duchessa sceglie per gli eventi più importanti. Costo? 1.240 sterline, ossia circa 1.373 euro. Lady Middleton lo abbina a una t-shirt nera con scollo quadrato e a dei pantaloni a sigaretta. I capelli fluenti ricadono sulle spalle a boccoli e il make up ha i toni della terra. Mentre ai lobi pendono degli orecchini a piccoli cerchi d’oro con goccia in perla.

Un look fenomenale che fa di Kate la più elegante tra le teste coronate. Nemmeno l’ultima mise di Meghan Markle coi pantaloni bianchi le tiene testa.