Kate Middleton in rosso fuoco per Natale

Kate Middleton è entrata nel perfetto spirito natalizio e lo ha dimostrato durante la visita all’Anna Freud School di Londra (GUARDA LE FOTO).

La Duchessa di Cambridge si è presentata con un outfit rosso fuoco per incontrare i bambini dell’istituto. Lady Middleton era splendida con la casacchina stretta in vita e la gonna a ruota (quale stile preferite di Kate?). Un abito per altro già visto. Infatti, l’aveva già indossato nel lontano 2012 per il giubileo della Regina Elisabetta. Firmato Alexander McQueen, uno dei suoi stilisti preferiti, le calza a pennello.

La moglie del principe William si è divertita un mondo a giocare coi bambini e si esibita in uno show di tamburi per ben 15 minuti. E i piccoli l’hanno ringraziata con sorrisi e teneri abbracci.

Si percepisce proprio che Kate è perfettamente a suo agio coi bimbi. Sicuramente, grazie ai suoi figli, George e Charlotte, ha sviluppato una sensibilità materna fuori dal comune che le ha permesso di ereditare il titolo della suocera, Lady Diana, di principessa del popolo.

