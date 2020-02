Kate Middleton, i timori sul ritorno di Harry e Meghan si sono avverati

editato in: da

C’è una cosa che Kate Middleton e William temevano molto riguardo al ritorno di Meghan Markle e Harry in Gran Bretagna. E purtroppo le loro paure si sono avverate.

I Duchi di Cambridge, stando a quanto riporta il Sun, erano preoccupati che il rientro a Londra dei Sussex scatenasse a tal punto i media da mettere in ombra gli sforzi da loro compiuti per arginare lo scandalo della Megxit, ridando stabilità alla Monarchia.

Come riporta la fonte del Sun: “William è felice che suo fratello Harry ritorni, ma sperava che il suo rientro non coincidesse col viaggio in Irlanda che lui e Kate devono affrontare, conoscendo la reazione di media e tv che saranno pieni di Harry e Meghan”.

In effetti, la preoccupazione di Will e Kate non è senza fondamento. Ne hanno avuto la prova al primo intervento pubblico di Harry a Edimburgo.

Il secondogenito di Carlo e Camilla è arrivato in Gran Bretagna senza Meghan, attesa nei prossimi giorni, forse col figlio Archie, in Inghilterra per svolgere gli ultimi doveri di Corte e qualche impegno privato.

Harry si è presentato sul palco a Edimburgo precisando fin da subito non voler essere più chiamato con alcun titolo nobiliare, altro smacco alla Regina Elisabetta.

Contemporaneamente Lady Middleton era impegnata in un evento sportivo benefico a Londra. La Duchessa è apparsa serena, probabilmente anche perché il cognato era solo, senza consorte con la quale lei non va d’accordo. William si trovava a Mansfield in un centro di accoglienza per senzatetto.

I due fratelli hanno condiviso le loro attività sui rispettivi profili Instagram. Il risultato? Harry batte William con migliaia di like, presagendo cosa accadrà nei prossimi giorni quando i Sussex entreranno nel vivo delle loro attività.

Dunque, il futuro Re d’Inghilterra non ha tutti i torti a temere che la notorietà di Harry e Meghan possa oscurare il suo lavoro a favore della Regina. D’altro canto, William possiede un’arma mediata altrettanto forte rispetto a quella di sua fratello, ossia sua moglie Kate Middleton.

Le immagini della sua gara di corsa allo stadio di Londra, pubblicate su Instagram, sono state molto più viste e condivise dei post di Will e Harry. Bisognerà ora vedere se Kate riuscirà a reggere l’impatto del rientro in Inghilterra, forse per l’ultima volta, di Meghan.