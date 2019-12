Kate Middleton, i segreti della nuova cartolina di Natale

editato in: da

Kate Middleton e William hanno preparato come ogni anno la cartolina di Natale coi loro figli. Questa volta però è stata rivelata in anticipo dall’ufficiale della RAF Dawn McCafferty che l’ha postata sul suo profilo Twitter.

Nell’immagine i Duchi di Cambridge coi 3 Royal Baby posano con una motocicletta vintage. William a cavallo della due ruote tiene in braccio il piccolo Louis, evidentemente divertito. Al suo fianco Kate sorridente si appoggia al manubrio, mentre George e Charlotte stanno in piedi sul sidecar, dall’altro lato. E in questa foto la coppia non sembra proprio in crisi.

Lo scatto è stato realizzato in estate e Lady Middleton indossa un leggero abito azzurro con piccoli fiori bianchi, firmato Boden, da 120 sterline, che ora è sold out.

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, i Duchi di Cambridge come sempre vogliono enfatizzare il loro lato casual e informale, in contrasto col loro ruolo istituzionale. La foto racchiude una serie di significati segreti secondo la studiosa.

Il fatto che William si trovi al centro dell’immagine indica che lui è il perno della famiglia, l’elemento unitario. Ma il tema molto maschile dello scatto e la posa col busto eretto lo fanno sembrare una sorta di Steve McQueen. George si trova alle spalle del papà, segno che ne segue le orme, almeno per quel che riguarda l’attività fisica. E questo coincide con quanto rivelato dal Duca nel documentario natalizio sul fatto che lo sta incoraggiando ad appassionarsi di calcio.

Charlotte sembra la più sicura di sé in famiglia. Si sporge in avanti con le braccia aperte come se stesse sua una bici. La Principessina e George hanno pose speculari e sorrisi simili, sottolineando quando siano affini e uniti.

Kate è accanto al marito, sorridente, e il fatto che tenga il manubrio indica che è pronta ad aiutare William nella guida della famiglia. E soprattutto il suo intento è quello di rendere tutti felici. Louis è sulle ginocchia del papà e in questo senso è come se il ruolo di madre di Lady Middleton venga ridimensionato.

La cartolina natalizia però racchiude anche un mistero. Infatti i Duchi di Cambridge non l’hanno condivisa sul loro profilo Twitter ufficiale, ma l’hanno inviata anticipatamente all’ufficiale McCafferty, in quanto Kate è madrina dei cadetti della RAF dal 2016. Il commodore l’ha resa pubblica, forse senza il loro consenso, e ora è sparita dalla sua pagina social. Kensington Palace ne ha avrà chiesto la rimozione?