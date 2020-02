Kate Middleton: faccia a faccia con Meghan Markle. E lei si vendica della Regina

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle si preparano a un attesissimo faccia a faccia. Dopo mesi di distanza, silenzio e gossip, le duchesse si incontreranno il prossimo 9 marzo in occasione del Commonwealth Day che si terrà presso l’Abbazia di Westminster.

Come è noto dopo l’addio alla Corona inglese, Meghan non aveva atteso molto prima di volare in Canada. La duchessa di Sussex aveva abbandonato la Gran Bretagna in fretta e furia, lasciando Harry ad affrontare la furia non solo della Regina, ma anche del fratello William e di Kate Middleton. Secondo alcune indiscrezioni, le cognate non si parlerebbero ormai da mesi.

Catherine non avrebbe gradito la scelta della Markle di annunciare la Megxit proprio il giorno del suo compleanno, oscurando un momento speciale per tutta la famiglia. Non solo: l’addio dell’ex attrice di Suits alla Royals Family avrebbe causato moltissimi problemi alla Middleton, che ora si trova a fronteggiare un’agenda fitta di impegni e responsabilità sempre più grandi.

Eppure quando Meghan aveva annunciato il fidanzamento con Harry, Kate l’aveva accolta in famiglia, aiutandola ad ambientarsi a Corte e a imparare le regole imposte dalla Regina. In seguito, a poco a poco, i rapporti fra le due si erano deteriorati: prima i pettegolezzi sulla rivalità, poi le liti e gli scontri fra i corridoi di Palazzo.

Il prossimo 9 marzo un nuovo capitolo: Meghan e Kate si troveranno faccia a faccia. Un incontro piuttosto atteso e che potrebbe portare a risvolti inaspettati. Secondo fonti di Corte, entrambe si starebbero preparando con grande energia all’evento, scegliendo il look giusto e progettando ogni dettaglio.

Nel frattempo la Markle sarebbe pronta a colpire nuovamente la Regina Elisabetta che, vietando la registrazione del marchio Sussex Royals, ha ufficialmente dichiarato guerra alla moglie di Harry. Meghan infatti sarà la protagonista di un documentario, piuttosto scottante, che racconterà i retroscena e le verità dell’addio alla Corona.