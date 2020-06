Kate Middleton e William vanno a Hollywood per far tacere Meghan Markle e Harry

editato in: da

Kate Middleton e William starebbero organizzando un viaggio a Hollywood per incontrare Harry e Meghan Markle che si sono trasferiti in California dalla scorsa primavera. La visita dovrebbe essere un gesto di riconciliazione dopo le tante tensioni e incomprensioni tra le due coppie.

Quindi dopo mesi di separazioni e litigi non proprio velati, William e Harry pare abbiano trovato una soluzione per riappacificarsi e rispettare così anche il desiderio della loro madre, Lady Diana, che aveva raccomandato loro di restare sempre uniti.

A rivelare del tour a Los Angeles di Will e Kate è Life & Style. Una fonte vicina ai Duchi di Cambridge avrebbe affermato che “Dopo essere stati chiusi ad Anmer Hall per tre mesi e aver lavorato 24 ore su 24, gestendo anche i figli, William e Kate desiderano una vacanza e hanno scelto di raggiungere Meghan e Harry”. In attesa che i Sussex tornino in Inghilterra a fine luglio, come promesso alla Regina.

Pare che a organizzare la vacanza sia stata proprio Kate desiderosa di fare a William un regalo speciale per i suoi 38 anni. Sapendo quanto ci tenga al fratello e quanto soffra per il suo distacco, ha pensato che un incontro di persona in un contesto diverso dal Palazzo fosse l’ideale.

Un viaggio, quello di Lady Middleton e consorte, che ha il sapore della riconciliazione, ma che nasconde probabilmente anche una sapiente strategia diplomatica per evitare gli scandali promessi con la nuova biografia sui Sussex.

Come riporta il Sun, il libro Finding Freedom, riserva a William “il ruolo di cattivo”, addossandogli la colpa di aver portato alla rottura con Harry e Meghan e dunque alla loro fuori uscita dalla Famiglia Reale. Il Palazzo è molto preoccupato che William possa essere messo in cattiva luce da questa biografia.

Mentre gli esperti di Corte considerano molto pericolose le rivelazioni contenute nel testo. “Potrebbero avere un effetto boomerang, come fu la famosa confessione di Diana che disse ‘nel nostro matrimonio eravamo in tre’, in riferimento alla relazione di Carlo e Camilla”.